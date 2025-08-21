El Congreso firmó nuevas paritarias y la dieta de los senadores alcanzó los $10 millones en bruto

El Congreso firmó este jueves una nueva paritaria con los trabajadores del cuerpo que, a su vez, impactará en las dietas de los senadores, ya cuestionadas por sus altas cifras. El acuerdo estipula un aumento del 7,52%, acumulado de junio a noviembre.

Esto llevará las dietas de los senadores a una cifra en bruto cercana a los $10.216.000, a la que se le debe descontar el 35% por impuesto a las ganancias y lo correspondiente a los aportes previsionales, entre otros ítems.

Si bien el aumento es tanto para los trabajadores de la Cámara de Diputados como para la de Senadores, se traslada de forma directa sólo a la segunda debido a que, en 2024, ese órgano indexó las dietas de los integrantes de la Cámara Alta a la actualización salarial de los empleados legislativos.

De manera que, tras las negociaciones llevadas a cabo por los gremios del Congreso, que pactaron un incremento en los módulos que componen los salarios de los trabajadores, también se actualizó la dieta de los senadores, que está conformada por 4.000 módulos.

En concreto, los gremios acordaron el aumento del valor del módulo de la siguiente forma: 1,3% más un bono remunerativo de $25.000 retroactivos para junio, julio y agosto; 1,2% más un bono remunerativo de $20.000 para septiembre; 1,1% más un bono remunerativo de $20.000 para octubre y noviembre, indicó UPCN.

En total, el acumulado suma un 7,52% y lleva a noviembre el valor del módulo a los $2.554,84. En el caso de los senadores, que cobran 4.000 módulos, su dieta se elevará en bruto a $10.216.000 millones de pesos.

Tras el escándalo que suscitaron las veces anteriores en que los senadores aumentaron cuantiosamente sus haberes, la vicepresidenta, Victoria Villarruel emitió una resolución para que los legisladores puedan voluntariamente renunciar a los nuevos incrementos. Sin embargo, solo la mitad del cuerpo presentó la nota correspondiente ante la vicepresidenta.

Del interbloque peronista, que preside José Mayans, solo renunciaron al aumento de junio el senador Fernando Rejal y la senadora Alicia Kirchner, el resto de los 32 integrantes no desistió del aumento. Tampoco renunciaron los senadores provinciales Lucila Crexell (Las Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), en tanto el formoseño Francisco Paoltroni tiene su sueldo embargado por la provincia de Formosa. En esa oportunidad sí se autoexceptuaron de los incrementos los senadores de La Libertad Avanza, la UCR y el PRO.

En este marco, el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, negó que cobren “10 millones por mes”, tal como había afirmado la candidata a diputada libertaria Virginia Gallardo, y la calificó de “tonta, estúpida”.

En su discurso en el recinto durante la sesión de este jueves, el formoseño aseguró: “Hace un año que me están diciendo que voy a ganar 9 o 10 millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera llega a la mitad. Ganamos menos que un juez de primera instancia y el Presidente (Javier Milei) dice que ganamos 10 millones de pesos, nunca ganamos esa plata”.

“Un mentiroso. Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿Cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”, agregó Mayans.

