Este jueves sesionará el Senado por el Garrahan, financiamiento universitario, decretos delegados y acuerdos militares

El Senado realizará una sesión el próximo jueves 21 de agosto, desde las 11 de la mañana, con un amplio temario que incluirá la emergencia en pediatría, los proyectos de financiamientos universitario, los decretos delegados y los acuerdos militares.

Así fue pactado este miércoles, en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde estuvieron presentes los líderes de la mayoría de las bancadas.

Papelón en el Senado: el oficialismo quiso frenar el debate y terminó perdiendo el control

Senadores de la oposición habían pedido este 20 de agosto que se realizará, “con carácter de urgente”, una sesión especial para discutir la recomposición de los sueldos docentes, el financiamiento a las universidades, y la emergencia sanitaria. El escrito fue firmado por los legisladores Guadalupe Tagliaferri, Pablo Blanco, Martín Lousteau, Beatriz Ávila, Alejandra Vigo y Mónica Silva.

En este texto, los senadores señalaron que “ambos proyectos fueron tratados en reunión plenaria de las Comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, y de Salud, Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda, respectivamente, y cuentan con sus correspondientes dictámenes”.

El pedido era para este miércoles, a las 18 horas, pero luego se pactó pasar la sesión para el próximo jueves.

Martín Lousteau

Cuáles son los decretos delegados más controvertidos que se discutirán

Entre los decretos delegados más polémicos se hallan los que cambian la estructura de organismos como INTI, INTA, y la Dirección Nacional de Vialidad, volviéndolos unidades desconcentradas. Según el oficialismo, estas modificaciones permitirán lograr más eficiencia y disminuir considerablemente los costos operativos.

El INTA dependería de la Secretaría de Agricultura, el INTI se sumaría a la Secretaría de Industria, Vialidad cerraría, porque sus funciones serían asignadas a otras áreas del Ministerio de Economía, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial quedaría bajo control de la Secretaría de Transporte.

INTA

Otras modificaciones son la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Junta de Seguridad en el Transporte. El Senado deberá estudiar todas estas iniciativas este 21 de agosto.

