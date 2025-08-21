Tensión en el Congreso: Prefectura desalojó a manifestantes con el protocolo antipiquetes

El Senado de la Nación lleva adelante este jueves una sesión clave en la que se discuten los decretos de facultades delegadas y proyectos vinculados al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso, se registraron momentos de tensión entre manifestantes y efectivos de la Prefectura Naval.

Las organizaciones sindicales y políticas que se concentraban en la Plaza Congreso intentaron cortar la avenida Hipólito Yrigoyen y fueron desalojadas por las fuerzas de seguridad, que aplicaron el protocolo antipiquetes dispuesto por el Ministerio de Seguridad. En ese marco, se produjeron empujones y forcejeos.

Uno de los focos del conflicto se dio con un grupo de camioneros que se sumaron a la protesta contra los decretos del Poder Ejecutivo, que plantean reformas y cierres en organismos estatales como Vialidad, el INTA y el INTI.

Dentro del recinto, la Cámara Alta debate además la ley que refuerza el presupuesto para universidades nacionales y otra que declara la emergencia pediátrica por un año. Se espera un debate prolongado con final incierto en torno a los DNU.

Noticia en desarrollo