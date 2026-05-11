Encuesta: la imagen de Milei cayó 10 puntos y la desaprobación de su gestión alcanzó el nivel más alto desde que asumió

La última encuesta nacional de la consultora M&F Consultora reflejó un fuerte deterioro en la percepción pública sobre el gobierno de Javier Milei. El estudio, realizado entre el 13 y el 27 de abril sobre 2.600 casos en todo el país, muestra una caída sostenida de la imagen presidencial, un aumento de la desaprobación de la gestión y un empeoramiento del clima económico y social.

Uno de los datos más contundentes del relevamiento es la caída de la imagen del Presidente. Según el informe, la imagen positiva de Milei descendió 10 puntos respecto de febrero y quedó en 38,9%, mientras que la negativa trepó a 46,4%. En el ranking de dirigentes nacionales evaluados, el mandatario quedó en el séptimo lugar, con un diferencial negativo de -26 puntos entre opiniones positivas y negativas.

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La encuesta también registró el peor nivel de desaprobación del Gobierno desde el inicio de la gestión libertaria. El 54,3% de los consultados desaprueba la administración nacional, contra un 37,2% que todavía la aprueba. La diferencia entre rechazo y apoyo alcanza así los 17,1 puntos. Además, el nivel de confianza en el Gobierno cayó de 46,5% en febrero a 38,9% en abril.

El malestar económico aparece como el principal motor del deterioro político. La inflación volvió a ubicarse como el principal problema del país con el 28,3% de las menciones, cinco puntos por encima de la medición anterior. Detrás quedaron la corrupción con 15,9% y la desocupación con 15,4%. En el plano personal, el 25,2% señaló que su mayor preocupación es “llegar a fin de mes”, mientras que el 20,3% apuntó a los bajos ingresos. En total, las preocupaciones económicas concentraron el 77,1% de las respuestas.

El informe además detectó un deterioro marcado en las expectativas sociales. El 65,6% de los encuestados expresó sentimientos negativos frente a la situación del país, principalmente preocupación y desconfianza, que alcanzaron el 28,1%, y tristeza, con 21,9%. Al mismo tiempo, el 55,1% afirmó que los ingresos familiares ya no alcanzan o presentan dificultades para cubrir gastos básicos.

Otro de los focos de conflicto que impactó sobre el oficialismo fue el caso de Manuel Adorni. Según la encuesta, el 55,1% considera que el vocero presidencial debería renunciar tras las imputaciones judiciales en su contra, mientras que otro 23,6% cree que debería pedir licencia hasta que la Justicia esclarezca su situación. Apenas el 10,6% sostuvo que debe continuar en el cargo porque se trata de una “persecución judicial”.

El impacto político del escándalo también quedó reflejado en la confianza hacia el Gobierno. El 59,4% afirmó que el caso $LIBRA y la situación judicial de Adorni disminuyeron su confianza en la administración libertaria. A su vez, el 59% responsabilizó directamente al Presidente o a su entorno por el caso de la criptomoneda $LIBRA.

En paralelo, la imagen de Adorni sufrió un fuerte deterioro. La percepción negativa sobre el funcionario aumentó 10,8 puntos desde febrero, mientras que la positiva cayó 22,4 puntos. En el ranking general de dirigentes quedó entre los peores posicionados, con un diferencial negativo de -14,4%.

El estudio concluye además que el deseo de cambio empieza a imponerse sobre la continuidad: el 51,6% aseguró que votaría por “un cambio total de políticas y equipo de gestión”, mientras que el 42,8% todavía respaldaría alguna forma de continuidad del actual gobierno.