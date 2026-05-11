En medio de su defensa pública a Manuel Adorni y de un renovado discurso optimista sobre la economía, el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un furcio que rápidamente encendió comparaciones con su paso por el gobierno de Mauricio Macri. “Vamos a tener un 2019 muy distinto a lo que la gente cree”, dijo durante una entrevista televisiva, antes de corregirse: “2027, perdón”.

El lapsus no pasó inadvertido, dado que evocó el mismo clima discursivo que el funcionario sostenía en 2018, cuando prometía una recuperación económica que nunca llegó y que terminó desembocando en la derrota electoral de Juntos por el Cambio y el histórico endeudamiento con el FMI.

El episodio ocurrió durante una entrevista en La Nación+ con Luis Majul, donde Caputo buscó transmitir optimismo económico y respaldar la continuidad de Manuel Adorni pese a la polémica por la denuncia por enriquecimiento ilícito que lo rodea.

“Yo digo que, a partir de mayo, junio, se vienen los mejores meses”, afirmó el ministro, en línea con el discurso oficial que insiste en que la economía atraviesa una etapa de recuperación. Incluso sostuvo que “hay filas en los shoppings” y aseguró que “la mayoría de la gente está mejor que antes”.

Fue en ese contexto cuando protagonizó el furcio. Mientras intentaba reforzar la idea de un futuro económico favorable, lanzó: “Vamos a tener un 2019 muy distinto a lo que la gente cree”. Segundos después, corrigió: “2027, perdón”.

La frase resonó especialmente porque Caputo ya ocupaba un rol central en el gobierno de Macri durante 2018, cuando también apelaba a pronósticos de pronta recuperación. En aquel entonces era ministro de Finanzas y luego pasó a conducir el Banco Central, en medio de la corrida cambiaria que derivó en el acuerdo récord con el Fondo Monetario Internacional.

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Precisamente, 2019 (el año que se le escapó en el furcio) terminó siendo uno de los peores desenlaces para el macrismo: crisis económica, salto inflacionario, caída del salario real y derrota electoral frente al peronismo encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La comparación tomó fuerza porque el discurso actual de Caputo guarda similitudes con aquel libreto de 2018: promesas de recuperación “en los próximos meses”, expectativa de baja inflacionaria y llamados a confiar en los indicadores macroeconómicos pese al deterioro del consumo y los ingresos en amplios sectores.

En la misma entrevista, el ministro aseguró que la inflación de abril estaría “sustancialmente más baja” que la de marzo y estimó un índice de entre “2,5% y 2,8%”. También insistió en que la construcción y la industria comenzaron a mostrar signos de recuperación.

Sin embargo, el furcio terminó eclipsando parte del mensaje oficial. Sobre todo porque el inconsciente temporal del ministro remitió exactamente al año en que aquellas promesas económicas chocaron contra la realidad electoral y financiera de la gestión de Cambiemos.

RM/fl