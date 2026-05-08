Cavallo le respondió a Javier Milei y Luis Caputo: “Ojalá el presidente tenga la paciencia de mirar la entrevista. Le resultará útil”

Luego de las críticas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo a sus recientes declaraciones, el exministro de Economía Domingo Cavallo utilizó su blog personal para responder a las críticas y aseguró que el mandatario “no vio” la entrevista que generó la polémica.

“¿Qué le molestó a Milei de esta entrevista? Yo creo que no la vio”, afirmó Cavallo en un mensaje publicado junto al video completo de la charla, en la que había cuestionado el manejo económico del ministro Luis Caputo.

"Expropiador" y "resentido": Milei y Caputo cruzaron a Cavallo luego de que pidiera levantar el cepo

El exfuncionario sostuvo que sus comentarios no fueron un ataque personal sino una observación sobre el estilo de conducción económica del Gobierno. “Si es por el comentario que yo hice sobre cómo interviene en el mercado Luis Caputo, me limité a repetir lo que el mismo Milei había dicho”, explicó.

En ese sentido, Cavallo comparó la metodología de Caputo con la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Según señaló, Sturzenegger elabora sus propuestas “como en general hacen los economistas profesionales cuando tienen que decidir políticas económicas”, mientras que definió el accionar de Caputo como un “modo trader”.

Definir reglas de juego para el manejo monetario, cambiario y financiero

A partir de esa diferencia, el exministro insistió en la necesidad de avanzar hacia un esquema más previsible para la economía argentina. “Fue una forma de insistir en mi propuesta de definir reglas de juego para el manejo monetario, cambiario y financiero”, sostuvo.

Cavallo remarcó que considera necesaria “una reforma monetaria que permita a todos los agentes económicos entender cómo se adoptan las decisiones en materia de políticas macroeconómicas” y agregó: “Tan simple como eso”.

Además, reveló que durante sus conversaciones pasadas con Milei siempre creyó que el Presidente compartía esa visión sobre la necesidad de reglas claras en materia económica.

Finalmente, Cavallo publicó el video completo de la entrevista y dejó un mensaje dirigido al jefe de Estado: “Ojalá el presidente tenga la paciencia de mirarla. Pienso que le resultará útil”.

Los dichos de Cavallo que enfurecieron a Milei y Caputo

En una entrevista con Maxi Montenegro, el exministro había sostenido que el equilibrio fiscal, eje central del programa oficial, “es un ingrediente sin duda”, pero no alcanza para garantizar crecimiento ni baja sostenida de la inflación. Además, advirtió que “no hay reglas de juego que la gente pueda entender y que puedan servir para pensar cómo va a seguir esto hacia adelante”.

Así, y luego de marcar diferencias con el rumbo económico del Gobierno, al plantear que, sin una reforma profunda del régimen cambiario y monetario, la estabilidad lograda hasta ahora puede resultar frágil, el ministro de Economía Luis Caputo salió a responderle tratándolo de "resentido", diciendo "has hecho un culto de violar la propiedad privada", mientras que el presidente Javier Milei lo trató de expropiador masivo.

"Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy", escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

Y luego añadió: "Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir HORRORES de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos".

Por su parte, el presidente Milei, también desde su cuenta de X, le respondió a Cavallo. denunciando que el modelo que propone el exministro "contiene expropiaciones masivas. Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001...".

Para luego sumar: "Sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada... ¡Ciao!"

FN