Miguel Kiguel: "Cavallo tiene razón, esta es una mala política monetaria"

“No es que todo esté mal, pero hay visiones distintas en cómo manejar la parte cambiaria”, planteó Miguel Kiguel sobre la polémica entre Domingo Cavallo, el Gobierno y el rumbo monetario. Si bien valoró que Javier Milei “nos sacó de una economía totalmente disfuncional” y destacó el equilibrio fiscal como “un cambio importante”, advirtió que “no hay una estrategia clara” para llevar la inflación del 3% mensual a niveles cercanos a cero, el punto donde “empieza la parte más difícil del programa”. "Cualquier cosa que dice Cavallo genera cierta animosidad de parte de algunos actores, incluso del presidente", agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Miguel Kiguel es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, que cuenta con un doctorado por Columbia University. Se especializa en macroeconomía y mercados financieros. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la consultora EconVWS y como asesor del directorio de Handicap Argentina. En el sector público ocupó la Secretaría de Finanzas entre 1996 y 1999 y fue economista jefe del Banco Central. También presidió el Banco Hipotecario entre 2001 y 2003.

Estamos todos conmovidos con la polémica de ayer, con Cavallo diciendo que el plan económico de Milei está mal estructurado, que sus propios economistas lo saben, incluso diciéndole que podría pedirle opinión a personas muy importantes del gabinete económico del presidente Milei. ¿Cuál es tu opinión en esta controversia entre la visión de Cavallo y el plan económico del gobierno?

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Creo que hay varios aspectos del plan económico de Milei. Uno central ha sido el equilibrio fiscal, que hasta ahora era un tema que no estaba en la agenda pública en general y ahora creo que se mantiene. Eso es parte del plan y creo que eso es positivo. Todos ya hoy tomamos como que las cuentas fiscales tienen que estar sanas. Y creo que fue un cambio importante.

Segundo tema es, creo que también fue importante porque antes de entrar en las partes más complejas hay que dar todo el reconocimiento que tiene, y es que Milei nos sacó de una economía que era totalmente disfuncional, con controles cambiarios por todos lados, con importaciones que no se podían realizar o había que hacer esto de las SIRA, que hoy están bajo sospecha y todo el mundo sabe que ahí pasaban cosas raras. Creo que todo eso también se solucionó, ha desregulado mucho, ha abierto la economía, lo cual creo que Cavallo está totalmente de acuerdo con todas estas cosas. Cavallo seguro que está de acuerdo porque es lo que hizo con la convertibilidad.

Donde creo que hay un poco de discusión, y creo que es el centro del debate, es en lo que hace a política monetaria y cambiaria. No tengo que decir que todo está mal, pero sí que hay visiones distintas en cómo manejar la parte cambiaria. Pero eso no quiere decir ignorancia, simplemente son distintas visiones de cómo hacerlo. Y bueno, cada uno tiene su visión, pero el gobierno reaccionó muy fuerte contra el “Mingo”, porque creo que hay toda una historia que empezó cuando Cavallo empezó apoyando mucho al gobierno, después se separó, y eso genera que cualquier cosa que dice Cavallo genere cierta animosidad de parte de algunos actores, tanto de gente del Ministerio de Economía como del propio presidente.

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Pero sí es cierto que, si uno miraba todas las reformas que se han hecho en la economía desde que subió Milei, ya hace poco más de casi dos años y medio, uno hubiera dicho que para esta época ya no habría más cepo. Uno hubiera dicho que el tipo de cambio iba a estar flotando, y eso no pasó. Y creo que ese es el centro de la discusión en este momento. Después, los modos creo que son desafortunados, no tanto por Cavallo, porque Cavallo no agredió, pero claramente es difícil para el gobierno aceptar críticas. Sabemos que eso está pasando: lo sufren los periodistas, lo sufrimos los economistas. Pero no es que todo está mal, y creo que Cavallo tampoco dijo eso o quiso decir eso.

La palabra “todo” no, que el plan está mal estructurado, no que todo está mal. Vamos a ponernos de acuerdo: que no haya déficit fiscal, que haya apertura económica, son lineamientos de primer tomo de materia económica. Pero luego está el cómo vos lo hacés. Si vos tenés una apreciación del tipo de cambio porque mantenés cepo, por ejemplo... o si abrís primero el cepo para las personas físicas y no para las personas jurídicas, no todo está mal, pero algo que esté mal en una operación hace que la operación esté mal. Hay que operar a alguien, todo bien, pero cometo un error de mala praxis y finalmente la operación está mal. No es que todo está mal.

El plan fueron tres partes, desde que empezó. Y el plan entero. Después, una parte del plan fue equilibrio fiscal.

Equilibrio fiscal no es un plan.

Sí, pero son básicas, pero es parte del plan de un programa que tiene que ser consistente. Y esas partes creo que se avanzó bien. Después viene la discusión de la política cambiaria, yo diría fundamentalmente. Y ahí, hay diferencias. Yo creo que han ido lento, pero no es que por eso hoy la economía está frenada o tiene problemas. Yo creo que no pasa por ahí.

Cuando se lanzó el Plan Real, los economistas que lo llevaron adelante explicaban claramente que un plan antiinflacionario es necesario porque hay déficit fiscal; o sea, si no hubiera déficit fiscal no habría inflación. Entonces, cuando es necesario un plan antiinflacionario es porque hay déficit fiscal. Y ellos explicaban que el objetivo de que el déficit fiscal terminara en superávit era un objetivo a cumplir como parte del plan a posterior y no primero. Entonces lograron tener cero déficit fiscal al segundo año de aplicación del Plan Real.

Entonces, si uno plantea el déficit fiscal al comienzo o a los dos años, cambia todo el plan. Entonces, estamos todos de acuerdo en que no debe haber déficit fiscal, la discusión es el cómo. Vos estás planteando el tema solamente desde el punto de vista cambiario. La inflación, ¿te parece que el plan está funcionando desde el punto de vista antiinflacionario? ¿Y te parece que poner el déficit fiscal cero primero o a los dos años cambia sustantivamente un plan?

Primero déjame hacer una aclaración que me parece que tiene que ver con la teoría económica. No quiero volverme Milei así teórico, pero de lo que se dice, que creo que es importante poner sobre la mesa. Milei dice que la inflación es un fenómeno monetario. ¿Por qué es importante lo fiscal en un plan antiinflacionario? Fundamentalmente porque eso hace que el Banco Central, no tenga que emitir dinero para financiar al Tesoro. Muchos países tienen déficit fiscal y no tienen inflación. La mayoría de los países tienen déficit y no tienen inflación porque no necesitan financiarlo con dinero. Argentina sí.

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Entonces, una vez que se cerró el déficit, ¿puede haber inflación? Sí, puede haber inflación, porque hay otras razones para emitir. Por ejemplo, si el Banco Central emite para comprar dólares, o para repagar deuda, o porque necesita que crezca la demanda de dinero. Entonces hay muchas razones para emitir, y la mayor parte de los países emiten no por razones fiscales sino por otras.

El equilibrio fiscal en Argentina es importante, pero no es lo más importante. No es lo que va a definir, a la larga, si la inflación va a caer. La inflación va a caer primero por cerrar el déficit fiscal y segundo por hacer una buena política monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Usar la tasa de interés, como hacen todos los países del mundo.

En la Argentina no se ha hecho eso. De hecho, tuvimos una baja de inflación cuando cayó de 25% a 3 o 4%. Eso fue porque estabilizaron el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio es lo que hizo que esa inflación bajara. Pasó también en la convertibilidad, se hizo, a diferencia de ahora, con un tipo de cambio ultra fijo y, digamos, sin ningún tipo de control. Eso es lo que creo que dice Cavallo: yo bajé la inflación muy rápido, salí de la hiper a una inflación baja con convertibilidad, en el sentido de que cualquiera podía comprar dólares, no había restricciones a los dólares.

¿Fue exitoso el programa antiinflacionario? Yo diría que la primera parte sí, hasta que la inflación bajó al 3%, que fue más o menos hacia principios del año pasado, y se quedó ahí. Pero después, lo que no se dio suficientemente en cuenta es que una cosa es bajarla de 25 a cuatro o a tres, y otra cosa bajarla de tres a cero. Yo creo que eso es muchísimo más difícil, mucho más lento. Y creo que eso es lo que se subestimó.

Entonces, cuando yo digo que fue exitoso el plan, depende de cómo uno lo mire. Si tu objetivo era bajar la inflación a donde estaba antes, que era alrededor de 25, 30% anual, sí, en ese caso fue exitoso. Si fue exitoso en bajarla a un dígito anual, no lo fue, y era muy difícil que eso pasara. Si pensaban que iba a ser, creo que eran demasiado ambiciosos. Entonces, todo depende un poquito de cómo lo mires.

Entonces, vos me preguntás: ¿es exitoso? Sí y no, porque hay toda una etapa que viene todavía, y ahí, cómo bajamos del 3% que tuvimos ahora en marzo a 1% mensual, para eso todavía no está claro cómo se va a hacer, porque no hay una estrategia que los economistas, por lo menos los que estudiamos temas monetarios, la veamos con claridad. Y yo creo que eso es parte de lo que, por ejemplo, en Wall Street se dice, que no hay una estrategia clara para terminar de bajar la inflación. No sé si es eso lo que dice Cavallo, pero puede ser.

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¿Todas estas cosas no tendrían que haber, para llamar que hay un plan, sido tenidas en cuenta al comienzo? Es decir, la diferencia entre el Plan Real o el plan de convertibilidad o inclusive el Plan Austral, ¿no tiene en cuenta la integralidad y la intertemporalidad para que sea consistente? Porque si finalmente baja a 25, es la misma inflación que le dejó Kicillof a Milei. Y de 25% a 3, no, porque la inflación fue 6% antes de que asumiera Milei mensual, o sea, 80%. Pero el promedio de la inflación venía navegando al 25% desde 2011. La misma tuvo Macri, la misma tuvo Alberto Fernández, la misma tuvo Kicillof; es decir, 25% es una inflación crónica que la Argentina tiene desde hace más de una década.

La pregunta es: se había subido al 6% mensual previo a la devaluación o al triunfo de Milei como candidato, ya presidente en el balotaje. Entonces, bajarla de 80 a 25 era volver a lo que estaba antes. Y me parece también, que habría que reconocer que hubo pandemia, y que la Argentina, por lo tanto, al no poder ser sujeto de crédito en la pandemia, tuvo que imprimir, cosa que creo que vos estarías de acuerdo. Entonces, parte de ese 80% también es resultado de la pandemia, ¿no?

Pero el gran problema para mí fue todo el plan Platita, y que hubo, la verdad, en el gobierno de Alberto Fernández, hubo expansión porque querían estimular el consumo y se les fue la mano, y yo creo que llegó al 8% en noviembre; después voló en diciembre y enero. Sinceramiento de precios. O sea, había problemas muy serios en la economía.

Si el atraso cambiario era feroz, hoy no es feroz porque está el mismo dólar de 300 pesos de noviembre de 2023. Entonces, si había atraso feroz en noviembre del 23, hay atraso feroz hoy también, ¿no?

Esa es una discusión. Por un lado, en ese momento había una brecha de dos veces. Había un problema de que claramente el mercado no convalidaba ese dólar oficial. Hoy más o menos lo convalida, con todos los reparos que podemos tener, porque hay cepo, hay un montón de cosas que no se puede, pero no hay una brecha de 50%, la brecha es del 7, 8%, lo cual te indica que probablemente algo hay. Aparte con cepo, con lo cual no sabemos cuál es el verdadero valor que habría en una economía libre, pero en principio el mercado lo está validando pero, obviamente, la discusión si hay atraso cambiario sigue. No es que terminó, la tuvimos el año pasado, la seguimos teniendo ahora.

Lo más importante, me parece, de acá, digamos, hoy en día, la economía está en una situación despacito de todavía tener inflación más alta de la que uno querría. Todavía ni siquiera está en el 25% anual, está más cerca del 30. La mayoría de las proyecciones para este año están arriba del 30: 30, 31, 32. Y tenemos una economía que todavía no salió. Ese es el problema y la pregunta es cómo va a ir saliendo.

Creo que hoy pareciera que va a ir saliendo despacio, no va a ser ese crecimiento que tuvimos cuando una economía sale de una crisis, como fue el año de principio de 2025, que creció al 9% punta a punta. Eso no lo tenemos, ni tenemos la salida de la crisis del 2001, ni siquiera la de la convertibilidad tampoco. Cuando empieza la convertibilidad, la economía vuela al principio. Hoy tenemos una economía que está saliendo, va a ser un poquito mejor que el resto de la región, pero nadie está esperando hoy un crecimiento del 8 para este año, ni mucho menos. Está más bien en 2 y medio, 3, los mejores. O sea, estamos en una situación donde es una economía que no tira como uno querría.

LT