El FMI recortó el crecimiento para la Argentina en 2025 a 4,5% y en 2026 al 4%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su proyección de crecimiento para la Argentina en su informe de octubre de 2025. Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO), el organismo espera que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino aumente 4,5% en 2025, una reducción de un punto porcentual respecto de las previsiones difundidas en abril y ratificadas en julio. Para 2026, la estimación también descendió, de 4,5% a 4,0%.

Mientras se presenta el Outlook con las perspectivas globales, el organismo estimó una expansión menor para la economía argentina a la estimada en abril y julio pasado. El proceso de desinflación sería más lento.

A nivel de América Latina, la región cerraría el 2025 con un crecimiento moderado, en un entorno global que se torna desafiante para las economías emergentes. A pesar de un inicio de año mejor al anticipado en algunos grandes países de la región, las condiciones externas comienzan a pesar sobre el dinamismo económico, en particular por los efectos de la política comercial estadounidense, el endurecimiento fiscal y la incertidumbre geopolítica.

Argentina sería la economía de América Latina con el mayor crecimiento proyectado en 2025, con una expansión estimada de 4,5%, acompañada de una inflación del 41,3%, por debajo del 219,9% del año pasado. La proyección para 2026 es de 16,4%. Vale resaltar que, según las proyecciones del FMI, la inflación en Venezuela saltaría a 269,6% este año y subiría a 682,1% en 2026.

Brasil, la mayor economía latinoamericana, ha mostrado solidez, aunque el organismo anticipa una pérdida de impulso. El informe señala que se espera que el crecimiento se desacelere del 3,4% en 2024 al 2,4% en 2025 y al1,9% en 2026. El Fondo explica que “están apareciendo señales de moderación en medio de políticas monetarias y fiscales estrictas”. Además, la previsión para 2026 se revisó a la baja, en parte debido al mayor arancel aplicado por EstadosUnidos. México es el principal impulsor de la mejora regional. El organismo indica que “la revisión se debe en gran medida a México, que se espera crezca un 1,0% en 2025, 1,3 puntos porcentuales más que lo previsto en el WEO de abril de 2025”.

En desarrollo...