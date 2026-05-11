Marcha universitaria: la CGT se suma a la convocatoria

A través de sus redes sociales, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este lunes que se sumará a la marcha federal convocada por las universidades públicas nacionales para este martes 12 de mayo en defensa de la Ley de Financiamiento Educativo.

"MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA. Movilizamos a Plaza de Mayo en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", dice la publicación de la central obrera. Invita a concentrar a las 15 en la esquina de la avenida ​Julio Roca (Diagonal Sur) y Bolívar. "Defender la universidad pública es defender el derecho a un futuro mejor, el desarrollo de la Nación, la producción y el trabajo argentino", concluye el breve comunicado.

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