El vuelo de Copa Airlines, proveniente de Panamá con destino a Rosario, durante la madrugada del sábado 9 de mayo, contó con un episodio que terminó en escándalo, después de que una nena alertó a su abuela: "¿Qué pasa, abue, qué es eso que se mueve bajo la manta?".

Ese extraño movimiento provenía de una pareja que se había conocido en el vuelo y estaban teniendo sexo, a 10.000 metros de altura.

La situación se convirtió en escándalo, cuando la abuela de la niña, indignada por la escena, dio aviso a los miembros de la tripulación quienes advirtieron la situación: ambos fueron sorprendidos con sus prendas bajas, en la cabina ejecutiva.

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Quiénes son los pasajeros del escánadalo en el avión

Mauricio Cagiao tiene 54 años y Sandra Marcela Olivera, 59. Cagiao es arquitecto, está casado y tiene tres hijos. Olivera es comerciante y está divorciada.

Luego de que se activara el protocolo de seguridad para estos casos. Una vez que aterrizaron en Rosario fueron detenidos y acusados de exhibicionismo obsceno.

En desarrollo...

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