Escándalo en el avión: detienen en Rosario a una pareja que intentó tener sexo en pleno vuelo

Un vuelo de la compañía Copa Airlines, que partió desde Panamá con destino al Aeropuerto Internacional de Rosario, se convirtió en el escenario de un escándalo que terminó con intervención policial. Dos pasajeros, identificados como Mauricio (55) y Sandra (60), fueron detenidos tras ser acusados de intentar mantener relaciones sexuales en pleno viaje.

El hecho salió a la luz durante la madrugada del sábado, cuando el avión todavía se encontraba en el aire. Según trascendió, los involucrados no se conocían previamente, sino que habrían entablado el vínculo tras coincidir en los asientos de la fila F de la aeronave. La situación fue advertida por una pasajera que viajaba junto a su nieta, quien al notar conductas inapropiadas dio aviso inmediato a la tripulación.

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Mauricio y Sandra fueron detenidos bajo la acusación de "exhibiciones obscenas".

Denuncia por exhibicionismo y protocolo de seguridad

Al ser alertada, la jefa de cabina elevó un reporte al supervisor de la aerolínea y al comandante del vuelo. Según el informe, la pareja fue hallada "con las ropas bajas" y en una situación de evidente compromiso. Ante la gravedad del hecho y la presencia de menores de edad en el entorno cercano, la compañía decidió iniciar acciones penales por exhibicionismo y actos obscenos.

El comandante de la aeronave, responsable de garantizar el orden y la disciplina a bordo, solicitó la intervención de las autoridades en tierra. Siguiendo los protocolos de seguridad aérea, se mantuvo la calma hasta el aterrizaje para evitar mayores disturbios durante la operación de descenso.

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Intervención judicial con posibles sanciones

Una vez que el avión tocó pista en Rosario, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aguardaban a los pasajeros. Mauricio, quien según informaciones periodísticas es casado, tiene hijos y es arquitecto, y Sandra, una mujer divorciada, dueña de un centro de día y rehabilitación, fueron demorados y trasladados a la comisaría correspondiente para su identificación formal y la toma de huellas y fotografías.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Si bien el Código Aeronáutico regulado por la ANAC no especifica sanciones puntuales para actos sexuales, este tipo de conductas infringe las normas de comportamiento ciudadano y puede derivar en sanciones administrativas por parte de la aerolínea, que incluyen la prohibición de embarque en futuros vuelos de la compañía por tiempo indeterminado.

MEG/fl