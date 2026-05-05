Aerolíneas Argentinas avanzó con cambios en su política para vuelos de cabotaje, quitando de su lista de gratuitos a los carry on. Desde mayo, el equipaje de mano que los pasajeros podrán llevar sin cargo serán los bolsos pequeños o mochilas de hasta 3 kilos.

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Desde la compañía respondieron a las consultas de Perfil y señalaron que con estos cambios “a lo que se apunta es a ofrecer una tarifa que compita con la que ofrecen las low cost. Las líneas aéreas de bajo costo separan la tarifa del costo del equipaje”.

“De esta manera, es posible competir con una tarifa acorde o igualada en condiciones. Sobre todo, útil para el segmento corporativo”, según indicaron desde Aerolíneas Argentinas.

En este punto cabe destacar que actualmente existen diferentes familias de tarifas y cada una de ellas tiene condiciones específicas pensadas para cada segmento.

Para la tranquilidad de algunos pasajeros, desde la compañía señalaron que este cambio “no aplica a los tickets que ya fueron comprados”, por lo que aquellos que adquirieron sus pasajes con antelación, no se verán afectados por esta normativa.

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Al momento de concretar una reserva de vuelo en la web, desde ahora el pasajero visualizará el siguiente mensaje: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a ‘Servicios Adicionales’”.

Cuánto costará llevar carry on

Es importante diferenciar las características que separan a los distintos tipos de equipajes, por los que la compañía puede considerarlos “de mano” o “de bodega”.

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El costo adicional por el carry on de 15 o 23 kilos parte desde los $42.350 por tramo, monto que puede incrementar significativamente el valor final del pasaje si no se tiene en cuenta al momento de la compra.

Además, este tipo de valijas son considerados de bodega, por lo que no podrán ser llevados en la cabina. A partir de la categoría Plus, el carry on ya estará incluido.

Crédito: Aerolíneas Argentinas

Cuáles son las características de cada equipaje

Desde la empresa señalaron cuáles son las dimensiones que debe tener cada equipaje para ser encuadrado para bodega o cabina.

- Equipaje de mano: por pasajero se puede llevar 1 pieza que, tanto para cabotaje como para internacional, debe tener hasta 3 kilos y contar con hasta 40cm de alto, 30cm de ancho y 15cm de profundidad. Podrán ser llevados en cabina.

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- Carry On: por pasajero se puede llevar 1 pieza que para cabotaje no debe exceder los 8kg y para vuelos internacionales, 10kg. Las medidas no deben superar los 55cm de alto, 35cm de ancho y los 25cm de profundidad.

- Equipaje de bodega: aquí la cantidad de piezas permitidas varía según la tarifa. Para cabotaje no debe superar los 15kg, mientras que para vuelos internacionales está permitido hasta 23kg. Cualquiera sus lados no deben superar los 158cm.

GZ / lr