Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo en los pasajes por la suba del petróleo

En medio del conflicto en Medio Oriente, que impacta de manera directa en el precio del petróleo, Aerolíneas Argentinas anunció que comenzará a aplicar temporalmente un recargo de suma fija por combustible en el precio de sus pasajes.

Según informó la empresa, la medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía.

Conflicto en Medio Oriente: cómo impacta en el precio del petróleo y en las inversiones

Es importante tomar en cuenta que los movimientos en el precio del barril de crudo impactan directamente en el costo del combustible de aviación, siendo este uno de los principales componentes de la estructura de gastos de cualquier aerolínea.

Desde la empresa confirmaron a PERFIL que “en el caso de los vuelos regionales e internacionales, el cargo será de entre 10 y 50 dólares por tramo, según el destino y para los vuelos de cabotaje, el cargo a aplicar será de 7.500 pesos por tramo”.

“Aerolíneas Argentinas continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger su estructura de costos y minimizar el impacto en sus pasajeros”, agregó.

Aerolíneas Argentina se suma a otras compañías

Varias compañías aéreas alrededor del mundo comenzaron a trasladar a los pasajeros esos mayores gastos mediante aumentos de los pasajes o cargos extras por combustible, una medida que podría generalizarse en las próximas semanas si el conflicto se prolonga.

Entre las primeras compañías en reaccionar se encuentra Qantas Airways, la aerolínea de bandera australiana que anunció incrementos en las tarifas de sus rutas internacionales debido al encarecimiento del combustible.

Según la compañía, el costo del combustible subió abruptamente tras las tensiones en la región, obligando a revisar su estructura de precios para mantener la sostenibilidad financiera de sus operaciones.

Otra empresa que anunció subas fue Air New Zealand, que decidió incrementar sus tarifas en todos los vuelos y advirtió que podría aplicar nuevas medidas si la volatilidad en el mercado energético continúa.

En Asia, Hong Kong Airlines se convirtió en una de las primeras en aplicar directamente un recargo por combustible en algunas rutas, particularmente las que conectan con el sur de Asia, una de las regiones más afectadas por la volatilidad energética.

En este contexto general, compañías estadounidenses como United Airlines y American Airlines lideran la tendencia de aplicar incrementos en el denominado "cargo YR". Este es un recargo que las aerolíneas utilizan para cubrir costos operativos volátiles.

FN / EM