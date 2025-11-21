Aerolíneas Argentinas extiende hasta abril los vuelos directos de Córdoba a Aruba

El comunicado de Aerolíneas Argentinas anuncia la extensión de su operación a Aruba hasta el mes de abril para las rutas desde Córdoba y Buenos Aires, para “acompañar la buena demanda registrada hacia el nuevo destino de Aerolíneas Argentinas en el Caribe. La operación extendida mantendrá exactamente el mismo esquema de días y frecuencias que el anunciado originalmente”.

Cuando fueron lanzadas estas rutas se anunciaron tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires, los lunes, sábados y domingos y un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, los jueves.

Además, en enero y febrero, operará un vuelo semanal desde y hacia la ciudad de Mendoza.

Con esta ampliación, Aerolíneas Argentinas continúa fortaleciendo su conectividad internacional de cara a los próximos meses y extendiendo la operación en rutas de alta demanda más allá del verano.

Aruba ofrece playas de aguas turquesas, un clima estable durante todo el año y una variada propuesta gastronómica y recreativa, lo que la convierte en un destino atractivo para el turismo de verano.

Los vuelos se mantienen exactamente los mismos días y frecuencias, durante enero y febrero de 2026, Aerolíneas Argentina ofrece la ruta directa a Aruba desde Buenos Aires, tres veces por semana, Córdoba, una vez a la semana y desde Mendoza, un día a la semana. Para marzo y abril de 2026 se mantendrán las rutas de Buenos Aires y Córdoba, y se pueden comprar a partir de noviembre de 2025.

Qué dice Aruba

Conocida la decisión de AR, la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) emitió comunicado festejando la noticia: “Celebramos el anuncio de Aerolíneas Argentinas sobre la extensión de su operación hacia Aruba hasta abril de 2026, tanto desde Buenos Aires como desde Córdoba, e incluyendo además la operación estacional desde Mendoza durante el verano. La decisión llega tras una muy buena demanda registrada hacia el nuevo destino caribeño de la compañía y confirma el creciente interés de los viajeros argentinos por la ‘Isla Feliz’”.

La extensión de la operación más allá del verano consolida la relación entre Argentina y Aruba y refuerza la tendencia positiva que la isla viene registrando en Latinoamérica, donde crece la preferencia por destinos con clima estable, buena conectividad y una oferta turística integral durante los 12 meses del año.

En este contexto, Jordan Schlipken Croes, director para Latinoamérica de ATA, destacó: “La continuidad de los vuelos hasta abril es una confirmación del enorme entusiasmo que Aruba despierta en el mercado argentino. Venimos registrando un crecimiento histórico en la región, y contar con una conectividad sólida los lunes, sábados, domingos y jueves —y en verano también los viernes desde Mendoza— crea un escenario ideal para seguir impulsando ese desarrollo. Más vuelos implican más acceso, más oportunidades y más viajeros experimentando el efecto único de la ‘Isla Feliz’”.

“Con playas de aguas turquesas, 365 días de sol, una gastronomía variada y un ambiente seguro y hospitalario, Aruba se consolida como uno de los destinos preferidos por los viajeros argentinos. La ampliación anunciada por Aerolíneas Argentinas permitirá que cada vez más pasajeros lleguen a la isla en una temporada extendida que abarca de noviembre de 2025 a abril de 2026, fortaleciendo el vínculo”, cierra el comunicado.