Marcela Pagano presentó una nueva denuncia en la Justicia. Esta vez, la diputada apuntó a lo más alto del Gobierno y pidió que se investigue la contratación de Andrea Valeria Juárez, amiga y asistente de Karina Milei. Según el escrito, la mujer cumple funciones en la Secretaría General de la Presidencia, pero apenas ingresó dos veces en el último año a la Casa Rosada. Más todavía, sus tareas nada tienen que ver con la gestión, según ella misma reconoció.

PERFIL se comunicó con Casa Rosada para consultar sobre la contratación de Juárez, pero no obtuvo respuesta. Según la denuncia, su ingreso a la estructura orgánica del Estado se concretó bajo la modalidad contractual 1303 - Personal Contratado del Sistema Nacional de Empleo Público.

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En octubre de 2024, Juárez le concedió una entrevista a la revista Gatopardo y contó que trabaja como asistente de la hermana de Javier Milei, pero no en cuestiones vinculadas con su agenda política, sino “en cosas personales que requieren alguien de mucha confianza”, dijo. Pagano introdujo esta declaración en su denuncia y cuestionó la naturaleza de las funciones ejercidas.

“Tal declaración resulta incompatible con cualquier justificación funcional que legitime la percepción de un salario público, toda vez que las tareas de índole estrictamente personal y privada en beneficio de un funcionario público no constituyen una finalidad que el Estado pueda o deba sufragar con recursos del Tesoro Nacional”, sostuvo la diputada.

Además, Pagano citó un pedido de acceso a la información pública presentado por El Disenso y destacó que “durante el año 2025, Andrea Valeria Juárez ingresó a la Casa Rosada en tan solo dos oportunidades: el 6 de marzo de 2025, entre las 16:08 y las 17:48 horas, y el 11 de agosto de 2025, entre las 13:00 y las 21:19 horas”.

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La denuncia pide que se investiguen los posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y el eventual fraude en perjuicio de la administración pública.

Amiga y asistente de Karina Milei: quién es Andrea Juárez

Juárez ingresó a la Secretaría General de la Presidencia y su hermana, Laura Gisela Juárez, es empleada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), una de las áreas de control de Karina. Tal es el grado de cercanía que, el 10 de diciembre de 2023, las mujeres participaron de la asunción presidencial y se sentaron en el palco N° 15, junto a los padres de Milei y su pareja de aquel momento, Fátima Florez.

En el artículo de Gatopardo, los periodistas Nicolás Baintrub y Alejandra Otero describieron a Juárez como “la mejor amiga de Karina Milei desde hace 30 años, cuando se conocieron en la carrera de Relaciones Públicas en la UADE”, en 1995. Según contó la mujer, para participar de la nota y hablar tuvo que pedirle permiso a Karina.

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Juárez se definió a sí misma como “muy minita, igual que Kari”. Contó que la primera vez que cruzaron palabras en la facultad fue porque tenían la misma mochila. También recordó la etapa universitaria de su amiga: “Muy atenta. No era una alumna 10, pero todo el tiempo tomaba nota. Le gustaba que estuviera todo perfecto, que nos juntáramos para hacer los trabajos prácticos. Bastante obsesiva con eso”.

La actual funcionaria contó que por aquellos años a Karina no le interesaba la política y que la única vez que hablaron al respecto fue porque ambas habían votado a Carlos Menem.

El vínculo llega a ser casi familiar. Juárez dijo que los padres de Karina son como sus padres y hasta convivió con la secretaria general de la Presidencia durante cinco meses luego de una separación.

En La Libertad Avanza reconocen que Juárez es de las mujeres que estuvo desde el día 0 y que durante la campaña fue una de las personas encargadas de la recaudación en el partido, aunque sin haber sido designada en un cargo partidario para tal función. Si bien Karina tiene encima todas las miradas, su amiga logró mantener un bajísimo perfil. Habrá que ver si la denuncia de Pagano la ubica en el foco de atención.

CP