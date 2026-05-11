El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de actualización tarifaria para colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con subas escalonadas que comenzarán a regir desde el próximo 18 de mayo. La medida fue oficializada mediante la Resolución 26/2026 publicada en el Boletín Oficial y contempla una instancia de participación ciudadana no vinculante para que usuarios y sectores interesados puedan opinar sobre los nuevos cuadros tarifarios.
La consulta pública estará disponible durante tres días hábiles a través de la web oficial de la Secretaría de Transporte y forma parte del proceso previo a la implementación de los aumentos previstos para las próximas semanas.
El esquema prevé aumentos mensuales para colectivos nacionales hasta julio y para trenes metropolitanos, regionales y de larga distancia hasta septiembre. Según explicaron desde la Secretaría de Transporte, el objetivo es avanzar hacia un sistema “más ordenado, eficiente y sustentable”, reduciendo gradualmente la dependencia de subsidios estatales.
Colectivos: cómo quedarán las tarifas
En el caso de los colectivos nacionales, el esquema contempla tres subas consecutivas del 2%, que comenzarán el 18 de mayo.
Tarifas desde el 18 de mayo
Suburbanas Grupo I
(Líneas que conectan CABA con el primer y segundo cordón bonaerense)
0-3 km: $714 - SUBE sin nominar: $1.428
3-6 km: $807,07 - SUBE sin nominar: $1.614,14
6-12 km: $894,17 - SUBE sin nominar: $1.788,34
12-27 km: $983,78 - SUBE sin nominar: $1.967,56
Más de 27 km: $1.085,49 - SUBE sin nominar: $2.170,98
Suburbanas Grupo II
(Líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)
Terminal: $237,53 - SUBE sin nominar: $475,06
Base pasajero/km: $36,28 - SUBE sin nominar: $72,56
Boleto mínimo: $939,37 - SUBE sin nominar: $1.878,74
Tarifas desde el 15 de junio
Suburbanas Grupo I
0-3 km: $728,28 - SUBE sin nominar: $1.456,56
3-6 km: $835,32 - SUBE sin nominar: $1.670,64
6-12 km: $952,00 - SUBE sin nominar: $1.904,00
12-27 km: $1.075,37 - SUBE sin nominar: $2.150,74
Más de 27 km: $1.227,76 - SUBE sin nominar: $2.455,52
Suburbanas Grupo II
Terminal: $242,28 - SUBE sin nominar: $484,56
Base pasajero/km: $37,00 - SUBE sin nominar: $74,00
Boleto mínimo: $958,16 - SUBE sin nominar: $1.916,32
Tarifas desde el 15 de julio
Suburbanas Grupo I
0-3 km: $742,81 - SUBE sin nominar: $1.485,62
3-6 km: $861,66 - SUBE sin nominar: $1.723,32
6-12 km: $1.002,80 - SUBE sin nominar: $2.005,60
12-27 km: $1.151,36 - SUBE sin nominar: $2.302,72
Más de 27 km: $1.337,06 - SUBE sin nominar: $2.674,12
Suburbanas Grupo II
Terminal: $247,12 - SUBE sin nominar: $494,24
Base pasajero/km: $37,74 - SUBE sin nominar: $75,48
Boleto mínimo: $977,28 - SUBE sin nominar: $1.954,56
Trenes metropolitanos: aumentos hasta septiembre
El Gobierno también avanzará con una fuerte actualización de las tarifas ferroviarias. El esquema contempla cinco aumentos consecutivos: 18% en mayo, 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto, 10% en septiembre
Las nuevas tarifas para los servicios metropolitanos del AMBA —líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa— serán las siguientes:
Con SUBE registrada
Sección 1 (0 a 12 km): $330 (mayo) / $380 (junio) / $430 (julio) / $480 (agosto) / $530 (septiembre)
Sección 2 (12 a 24 km): $429 (mayo) / $494 (junio) / $559 (julio) / $624 (agosto) / $689 (septiembre)
Sección 3 (+24 km): $528 (mayo) / $608 (junio) / $688 (julio) / $768 (agosto) / $848 (septiembre)
SUBE sin registrar
Tarifa plana: $1.100 (mayo) / $1.300 (junio) / $1.400 (julio) / $1.600 (agosto) / $1.700 (septiembre)
Trenes de larga distancia
Constitución – Mar del Plata:$29.972 (mayo) / $34.514 (junio) / $39.055 (julio) / $43.596 (agosto) / $48.137 (septiembre)
Retiro – Junín: $19.353 (mayo) / $22.286 (junio) / $25.218 (julio) / $28.150 (agosto) / $31.083 (septiembre)
Retiro – Rosario: $22.003 (mayo) / $25.337 (junio) / $28.670 (julio) / $32.004 (agosto) / $35.338 (septiembre)
Once – Bragado: $17.728 (mayo) / $20.414 (junio) / $23.100 (julio) / $25.786 (agosto) / $28.472 (septiembre)
Servicios ferroviarios regionales
Tren de las Sierras: $3.634 (mayo) / $4.184 (junio) / $4.735 (julio) / $5.285 (agosto) / $5.836 (septiembre)
Paraná-La Picada: $731 (mayo) / $841 (junio) / $952 (julio) / $1.063 (agosto) / $1.174 (septiembre)
Los Amores-Cacuí: $1.995 (mayo) / $2.298 (junio) / $2.600 (julio) / $2.902 (agosto) / $3.205 (septiembre)
Chorotis-Sáenz Peña: $2.455 (mayo) / $2.827 (junio) / $3.199 (julio) / $3.571 (agosto) / $3.943 (septiembre)
Güemes-Campo Quijano: $1.265 (mayo) / $1.456 (junio) / $1.648 (julio) / $1.839 (agosto) / $2.031 (septiembre)
Tren del Valle: $563 (mayo) / $649 (junio) / $734 (julio) / $819 (agosto) / $905 (septiembre)
Desde el Gobierno señalaron que la actualización busca recomponer gradualmente el atraso tarifario y reducir el peso de los subsidios estatales. Según datos oficiales, en diciembre de 2023 la tarifa ferroviaria cubría apenas el 2% del costo operativo, mientras que actualmente ronda el 5%. La proyección oficial apunta a que alcance cerca del 10% hacia septiembre.
La administración nacional confirmó además que continuarán vigentes tanto la Tarifa Social Federal —que otorga descuentos del 55% a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales— como el sistema Red SUBE para combinaciones de transporte.
