El duro análisis de Mariano Fernández: "Milei se rodea solamente de personas que lo adulan"

En una gestión que Javier Milei define como una gesta contra la hiperinflación bajo el mando de Luis Caputo, persisten las críticas sobre la sostenibilidad de un modelo centrado en el ajuste financiero y el endeudamiento. Ante este escenario, y en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el economista Mariano Fernández cuestiona la viabilidad de las medidas actuales ante una recesión que se profundiza y asegura que la falta de un plan integral se agrava por el entorno del presidente: “Milei se rodea solamente de personas que lo adulan”.

El economista, docente e investigador, Mariano Fernández, es asesor en el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Carlos Rodríguez a fines de los años noventa. Se desempeña como docente en diversas casas de estudio, incluyendo la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente, se lo reconoce por su perfil liberal y su conocimiento técnico, habiendo sido señalado en ámbitos periodísticos como uno de los referentes académicos que influyó en la formación del presidente Javier Milei, con quien mantiene un vínculo profesional de larga data originado en el ámbito de la Asociación Argentina de Economía Política.

Me interesaba mucho conocer tu opinión. ¿Creés que estamos frente a un posible ruido en la economía, al punto de que pueda haber un nuevo ministro de Economía y que Caputo no termine con Milei este período presidencial?

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La pregunta es difícil porque, conociendo a Milei, suele quedarse pegado a las personas en las cuales confía ciegamente. El problema ahí es quién lo reemplaza. No porque Caputo sea bueno ni haya hecho una gestión correcta. Esencialmente, la gestión de Caputo es una gestión financiera más que económica. Solamente estuvo mirando los vencimientos de deuda y la ecuación financiera del Estado.

Pero el punto es: ¿quién lo reemplaza? ¿Quién va a venir, Javier? El tema es que eso podría significar una crisis más complicada dentro del Gobierno. Hoy estamos sin anclas. Seguramente ahora, cuando salga el índice de precios, va a ser un poquito más bajo que el del mes pasado. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la inflación no baja. Más allá de que un mes pueda estar en 2,8 y otro en 3, la inflación quedó estancada en lo que yo llamaría el estado estacionario, que es la inflación consistente con los números que tenemos hoy.

Lo cual, te digo, es un dilema complejo para el Gobierno. En una administración más racional, yo creo que habría más gente dispuesta a ayudarlo. Hoy no sé quién aceptaría el Palacio de Hacienda teniendo adelante a una persona totalmente autocrática y autoritaria, que quiere manejar todo.

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Todo es posible, Javier. Se puede ir Caputo y puede venir Federico Castiñeira, yo qué sé.

O puede ser el propio Milei, para ponerlo en términos concretos.

Parte de esto no le quita responsabilidad a Caputo, porque hay un doble comando.

Seguramente a Milei no le importa la política social y todo lo que tenga que ver con ella tiene menos injerencia. Pero en todo lo vinculado a la política económica él está ahí arriba, seguro, opinando y diciendo lo que cree que puede ser bueno, que desde ya no lo es. Porque tiene serios problemas teóricos para entender lo que sucede alrededor.

El apego que tiene Milei por las personas que le generan algún grado de confianza o de servicio, ¿de alguna manera también podría explicar lo de Adorni?

Sí, desde ya. El Milei previo hablaba de personas que de alguna forma lo nutrían intelectualmente, pero no estaba en el poder. El Milei actual se nutre de personas que solamente lo adulan. Entonces, la pregunta sería: ¿quién podría reemplazar a Caputo como ministro de Economía? Y para el mercado el nombre es trascendente, muy trascendente. ¿Y quién podría aceptar esto con un poco de coherencia?

¿Tenés alguien en mente si tal cosa se da?

No. Bueno, sí te dije: puede ser cualquier cosa, porque esto es una lotería, es un tarot. Puede ser cualquier cosa y puede ser un nombre de alguien que no tiene experiencia o no es conocido en los mercados, pero sí es conocido por Javier.

Y ese dicho del ministro de Economía, Caputo, de que vienen los 18 mejores meses de la Argentina, ¿le asignás alguna verosimilitud, aunque sea parcial?

Me preocupa y me enoja la realidad. Me enoja mucho.

En términos reales, olvidémonos de los 18 mejores meses. Estamos atravesando una recesión profunda, con asimetrías muy marcadas. Hay sectores, principalmente Oil & Gas y extractivos, a los que les va bien, pero por una situación particular del Gobierno, es decir, por algunas ventajas que dio el Gobierno. Después, a todos los sectores relacionados con el empleo y con la mayoría de la gente les va mal. Así que yo no sé qué puede ser.

¿Puede ser que, preparándose para irse, le convenga decir esto?

Ah, bueno, es posible que él tenga que venderse como el ministro que salió de la hiperinflación, algo que fue falso y sigue siendo falso, y que logró estabilidad de precios. Estabilidad entre comillas, porque no es estabilidad hablar de 3% mensual o de 2,5% mensual. Eso es un régimen de alta inflación.

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Y desacelerar la inflación​ como la que tuvimos en 2023 no era el problema. El problema es sostener la baja. Todo aquel que sepa de teoría monetaria sabe que bajar regímenes de muy alta inflación es sencillo, pero sostenerlos no. El punto ahí es cómo sostengo esto.

Y hay otro punto también: la fiesta no está tan marcada para los sectores financieros, porque este esquema está basado primordialmente en el cepo y, dentro del cepo, en sostener una oferta importante de dólares. Esto, en el segundo semestre, se agota porque estacionalmente en Argentina siempre es así. Así que vienen seis meses muy complicados.

En lugar de los mejores 18 meses, ¿los seis meses más difíciles?

Lo único que él tiene atado, que es lo único que sabe hacer, es el programa financiero.

Pero el programa financiero, si hay un golpe de expectativas, se le fue.

MV