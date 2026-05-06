El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía, oficializó un nuevo esquema de asistencia para contener el impacto de los aumentos en las tarifas de servicios públicos.

Subsidios al gas: el Gobierno refuerza la ayuda y busca amortiguar el impacto global

Mediante la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), se unificaron las partidas destinadas a la luz y el gas para garantizar que los hogares vulnerables mantengan el acceso al consumo indispensable.

Para este mes de mayo, la Resolución 111/2026 estableció una bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano.

Quienes ya se encontraban inscriptos en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben realizar nuevamente la gestión. Sin embargo, los beneficiarios del anterior Programa Hogar o aquellos que recibían la Tarifa Social de Gas en localidades específicas tienen la obligación de empadronarse en el nuevo sistema para no perder el descuento.

El trámite es gratuito y se realiza íntegramente de forma virtual a través de los canales oficiales del Estado.

Para calificar dentro del segmento subsidiado, el hogar debe declarar ingresos netos totales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), según los parámetros fijados por el INDEC para un hogar tipo 2.

También se incluyen de forma directa aquellos grupos familiares que cuenten con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), un veterano de guerra con pensión vitalicia o un titular con certificado de vivienda del ReNaBaP.

Milei recortó subsidios de luz y gas a 3 millones de hogares y bajó el gasto en US$5.600 millones

Requisitos y pasos para completar el registro digital

El proceso de inscripción se canaliza a través del Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Los solicitantes deben tener a mano el número de medidor y el número de cliente, servicio o cuenta que figuran en las facturas de electricidad y gas por red.

- El sistema solicita el último ejemplar del DNI vigente del titular y los números de CUIL de cada integrante del hogar que sea mayor de 18 años.

- Una vez ingresados al portal, los usuarios deben completar el formulario que posee carácter de Declaración Jurada. Es fundamental revisar cada dato antes de confirmar la solicitud, ya que errores en la carga pueden derivar en la suspensión del beneficio.

Subsidio para garrafas, nuevo reintegro retroactivo al 1 de abril

- Al finalizar, el sistema otorga un código de confirmación en formato PDF que funciona como constancia y permite consultar el estado del trámite mediante la aplicación MiArgentina.

El nuevo esquema también contempla bloques de consumo base subsidiados. Para el mes de mayo, el límite de consumo con descuento para la energía eléctrica se fijó en 300 kWh. Los excedentes de este bloque se facturarán según el precio estacional de referencia sin las bonificaciones extraordinarias dispuestas por la Secretaría de Energía para mitigar la reestructuración tarifaria.

Aumentos y bonificaciones extraordinarias para mayo

La Secretaría de Energía justificó la suba de los precios y la modificación de las bonificaciones debido a la volatilidad internacional de los hidrocarburos y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Por este motivo, la Resolución 111/2026 elevó al 25% la bonificación adicional para los usuarios de gas beneficiarios del SEF durante el mes de mayo. Este porcentaje se suma a la bonificación general para asegurar la gradualidad en la facturación final.

En el sector eléctrico, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras Edenor y Edesur que entraron en vigencia el 1 de mayo de 2026.

Para los usuarios residenciales con subsidio, se fijó una bonificación adicional extraordinaria del 10,67% sobre el consumo base. Este ajuste busca equilibrar los costos de transporte y distribución con la capacidad de pago de los sectores de menores ingresos.

Subsidios energéticos 2026: Cómo es el nuevo esquema focalizado que arranca en enero

Las facturas emitidas a partir de este mes deberán identificar de manera destacada el monto correspondiente al "Costo del Mercado Eléctrico Mayorista" y el beneficio bajo el rótulo de "Subsidio Estado Nacional".

En las resoluciones indicaron que los Clubes de Barrio, Entidades de Bien Público y otras categorías sin fines de lucro asimilables también mantienen el acceso a las bonificaciones totales por el volumen consumido.

GZ