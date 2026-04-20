Subsidio para garrafas: oficializan nuevo reintegro retroactivo al 1 de abril y así se podrá pedir

El Gobierno oficializó este lunes un nuevo esquema de asistencia para la compra de garrafas de 10 kilos dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida establece un reintegro de $9.593 por garrafa para los usuarios que se inscriban y sean admitidos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

La disposición, publicada este 20 de abril, fija que el beneficio alcanzará a dos garrafas por mes entre el 1° de abril y el 30 de septiembre y a una garrafa por mes durante el resto del año, salvo que una norma posterior modifique esa cantidad. También aclara que el reintegro podrá actualizarse más adelante según el precio del butano y los costos asociados.

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La medida fue comunicada a través de la Disposición 1/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Cómo tramitar el subsidio para garrafas

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán inscribirse en el ReSEF y completar sus datos personales a través del formulario habilitado en el sitio oficial de subsidios. La admisión al registro será la que habilite el cobro del reintegro.

Según la norma, la asistencia se acreditará como reintegro en la cuenta del beneficiario. Para eso, el esquema operará con mecanismos de pago provistos por el Banco Nación, a través de billeteras digitales interoperables, aunque más adelante podrán sumarse otras entidades financieras.

Qué cambia con el nuevo esquema

La disposición se enmarca en la migración de los beneficiarios del Programa Hogar al nuevo régimen SEF, creado tras la unificación de los subsidios energéticos nacionales a fines de 2025. El nuevo registro, llamado ReSEF, reemplaza progresivamente al RASE y será la base para administrar estos beneficios.

Además, la ANSES pondrá a disposición de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética los datos de ingresos del grupo familiar para evaluar la incorporación de cada hogar al régimen. La medida entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, este lunes 20 de abril.

La disposición indica que la ANSES enviará los datos “a los fines de su análisis para la evaluación de la incorporación al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”.

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