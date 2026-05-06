Subsidios al gas: quiénes pueden acceder al descuento y cómo hacer el trámite

En medio del aumento de las tarifas de gas, el Gobierno reforzó durante mayo el esquema de subsidios para los hogares de menores ingresos. La medida alcanza a los usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes que estén incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Cómo mantener los subsidios de luz y gas en mayo

Según informó la Secretaría de Energía, durante mayo se aplicará una bonificación extraordinaria del 25%, que se suma al subsidio general del 50% previsto para los meses de mayor consumo. De esta forma, los beneficiarios del SEF tendrán una bonificación total del 75% sobre el bloque de consumo subsidiado. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 111/2026.

La aclaración es clave: el descuento no se aplica sobre toda la factura, sino sobre el consumo incluido dentro del bloque subsidiado. Los consumos que excedan esos topes no tendrán bonificación, de acuerdo con el esquema dispuesto por el Decreto 943/2025, que puso en marcha el régimen de subsidios focalizados desde comienzos de 2026.

Quiénes pueden mantener el subsidio al gas

El acceso al SEF está condicionado por criterios socioeconómicos y patrimoniales. Para conservar el beneficio, el hogar debe tener ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC. De acuerdo con el dato informado en el material de Agencia Noticias Argentinas, el tope actual asciende a $4.303.391,43.

También pueden quedar incluidos hogares que, aun sin cumplir estrictamente esa condición, no formen parte del segmento de mayores ingresos y tengan alguna de estas situaciones:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP. Un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El objetivo del nuevo esquema, según el Gobierno, es concentrar la asistencia estatal en los hogares que más la necesitan y reemplazar la lógica anterior de segmentación por un registro unificado.

Quiénes quedan afuera del beneficio

El régimen también establece exclusiones patrimoniales. No podrán acceder al subsidio los hogares cuyos integrantes, considerados en conjunto, tengan tres o más inmuebles o determinados bienes registrados.

También quedan excluidos los hogares en los que al menos un integrante posea una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios.

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Otro punto relevante es el de los autos: no serán alcanzados por el subsidio los hogares cuyos integrantes tengan al menos un vehículo con una antigüedad igual o menor a tres años. Esa restricción no se aplica cuando en el hogar hay una persona titular de un Certificado Único de Discapacidad.

Quiénes deben hacer el trámite y quiénes no

Los usuarios que ya estaban inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a realizar el trámite. Tampoco deben reinscribirse quienes ya hayan completado la gestión bajo el actual régimen de subsidios.

En cambio, sí deben anotarse en el nuevo esquema los usuarios de garrafas,

* los beneficiarios del ex Programa Hogar y

* quienes percibían la Tarifa Social de Gas, según la información oficial del Ministerio de Economía.

Cómo solicitar el subsidio al gas paso a paso

El trámite se realiza a través de la página oficial del Ministerio de Economía, en el apartado de Subsidios Energéticos Focalizados. Antes de completar el formulario, conviene tener a mano la información de la factura y los datos personales del grupo familiar.

Para inscribirse se necesita:

Número de medidor. Número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS que figura en la factura. Último ejemplar vigente del DNI. Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Correo electrónico personal de uso habitual.

Luego, el usuario debe completar el formulario digital del ReSEF, que tiene carácter de declaración jurada. Allí se informan ingresos, cantidad de integrantes del hogar, situación laboral y otros datos que serán utilizados para evaluar si corresponde o no el beneficio.

Una vez enviada la solicitud, comienza el proceso de validación. El Estado constata los datos declarados y luego comunica si el hogar fue admitido dentro del esquema.

En un contexto de actualización tarifaria, mantener el subsidio puede representar una diferencia significativa en la factura mensual. Durante mayo, el refuerzo eleva la bonificación total al 75% sobre el bloque subsidiado, pero solo para quienes estén correctamente incorporados al régimen.

Por eso, el punto central para los usuarios es verificar si ya figuran dentro del SEF o si deben completar la inscripción. Quienes no estén registrados y cumplan los requisitos podrían quedar pagando una tarifa más alta, sin acceso a la bonificación adicional prevista para mayo.

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