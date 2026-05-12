Desafíos logísticos en el agro: “El tema costos no termina siendo competitivo y el tiempo se podría acortar”

La presidente de la Sociedad Rural de Rosario, María Soledad Aramendi, advirtió en Canal E sobre el impacto de los nuevos costos logísticos en la región del Gran Rosario y reclamó una reforma tributaria integral para mejorar la competitividad del agro argentino.

María Soledad Aramendi puso el foco en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y señaló que el nuevo esquema genera preocupación en el sector productivo. “Ya estamos casi con un nuevo pliego de licitación, se están abriendo los toques, lo que sí a un grupo de productores y algunas instituciones nos hace ruido porque las variables del mismo no son competitivas”, sostuvo.

El tema costos complica al sector agropecuario

Según explicó, uno de los principales cuestionamientos pasa por los costos previstos en el pliego. “El tema costos no termina siendo competitivo y de tiempo se podrían acortar”, afirmó. Y remarcó la importancia estratégica de la vía navegable: “Esto es algo esencial porque incide para todo lo que es la exportación y la importación”.

Aramendi también alertó sobre la suma de nuevas cargas económicas que enfrentan los productores y transportistas en la zona portuaria de Rosario. “Todos los camiones a puertos pagan tasas municipales en las localidades portuarias que van de los 20 a $26.500”, detalló. A eso agregó que la provincia de Santa Fe impulsa un fideicomiso para infraestructura que sumaría “un costo de un dólar y medio por tonelada”.

El sistema logístico presenta dificultades para las rutas

A su vez, remarcó que el sistema logístico actual presenta serias deficiencias, especialmente en rutas y accesos a terminales portuarias. “Ha sido el caos realmente en lo que son las rutas y los accesos a los puertos”, describió.

Además, la entrevistada cuestionó el funcionamiento del sistema STOP 5.0 para ordenar el ingreso de camiones. “No, no está funcionando realmente”, aseguró. Y planteó una solución concreta: “Los camiones no deben quedar en las rutas, no deben quedar en las banquinas, ni atosigar en los pueblos”.

Sobre el nuevo régimen promocional de inversiones que analiza el Gobierno, sostuvo que puede atraer capitales, pero advirtió que el agro debería recibir beneficios similares. “Están generando RIGI para, sobre todo lo que es, grandes inversiones y sobre todo grandes inversiones, más bien extranjeras”, indicó.