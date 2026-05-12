Fernando Camusso: “Vos necesitás poder bajar el riesgo país para salir a los mercados”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, en contacto con Canal E, se refirió a que el riesgo país volvió a instalarse en el centro del debate económico argentino.

Para Fernando Camusso, el desafío principal pasa por recuperar credibilidad financiera y mejorar la calificación internacional. “Moody's dijo que probablemente puede haber una revisión satisfactoria para este año, incluso puede ser para medio de año”, explicó. Según sostuvo, la calificadora está observando especialmente “las cuentas externas” y la capacidad del Banco Central de la República Argentina de acumular reservas.

El aporte del agro a la mayor liquidez de dólares

En ese sentido, destacó el rol del agro y las exportaciones: “Es una época de compra de cosecha gruesa, sobre todo soja y maíz”. Aunque advirtió que la dinámica actual todavía genera preocupación: “El sector agropecuario está de líquidos 7.700 millones y está bastante más tranquilo respecto al mes pasado”.

Camusso hizo hincapié sobre el nivel que debería alcanzar el indicador para que el Gobierno pueda emitir deuda a tasas razonables. “Tenés que ir a 450 puntos, y después tenés que ir a 350 puntos para colocar al 6”, afirmó.

La percepción del Gobierno sobre salir a colocar deuda

Además, descartó la posibilidad de que el equipo económico acepte tasas elevadas. “Yo creo que el equipo económico ni loco va a colocar al 9, al 10”, sostuvo. Y agregó: “No puede salir a colocar a esas tasas”.

Para el entrevistado, la baja del riesgo país es indispensable para estabilizar la economía argentina. “Vos necesitás poder bajar el riesgo país, el riesgo argentino para salir a los mercados y eso más temprano que tarde lo podés disfrazar un poco pero lo vas a necesitar”, remarcó.

Otro de los puntos centrales fue la política cambiaria. En este contexto, consideró que el Gobierno debería permitir una leve suba del dólar para fortalecer las reservas. “Yo creo que debieras priorizar esa situación en pos de tener el sector externo consolidado”, afirmó.