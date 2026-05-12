Ramiro Tosi sobre la inflación de mayo: “La tendencia es que va a ser un número sustancialmente menor al 3,4”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en comunicación con Canal E, analizó que la inflación de abril podría mostrar una desaceleración importante respecto del 3,4% registrado en marzo.

Ramiro Tosi explicó que el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires anticipa una tendencia favorable: “La tendencia es que va a ser un número sustancialmente menor al 3,4, que fue el registro más alto en 11 meses”.

Se estima una desaceleración en el IPC de mayo

Asimismo, señaló que el IPC porteño tiene particularidades metodológicas que influyen en la desaceleración observada. “Es un indicador que tiene mucho más peso de los servicios que de los bienes”, afirmó, y agregó: “Vas a ver una desaceleración que es mayor, dado que tienen un mayor peso los servicios, que se supone son los que aumentaron menos de precios respecto a los bienes”.

En cuanto a la proyección de Sudamericana Visión, Tosi sostuvo que, “nosotros tenemos un 2,6%”, en línea con otras consultoras privadas y con las estimaciones del mercado. Sin embargo, aclaró que el resultado final dependerá del comportamiento regional de los precios: “Como es un IPC nacional y releva precios en cinco regiones del país, puede que algunas de esas regiones tengan un comportamiento más atípico y te haga mover al final del día, digamos, alguna décima”.

Cuáles son los indicadores a tener en cuenta

Para el próximo mes, advirtió que el componente energético volverá a tener un rol central. “Para el dato de mayo te diría que la clave va a ser qué es lo que pasa con combustibles y con las tarifas de los servicios públicos”, señaló.

En ese sentido, el entrevistado recordó que el congelamiento parcial aplicado por YPF podría estar llegando a su fin: “Ese famoso buffer o colchón de precios del que habló el presidente de YPF eran por 45 días”.

Además, remarcó que el petróleo internacional sigue presionando sobre los costos: “El petróleo se siguió situando por encima o cerca a los 100 dólares”.