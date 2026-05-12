En “QR!” advirtieron: “Nunca desde la vuelta a la democracia estuvimos en una situación tan mala”

En el programa "QR!", emitido por Canal E, conducido por Pablo Caruso, referentes del sistema universitario alertaron sobre la situación crítica que atraviesa la educación superior en Argentina y convocaron a movilizarse en defensa de la universidad pública.

Del debate participaron Clara Chevalier, Joaquín Carvalho y Ana Arias, quienes cuestionaron el ajuste presupuestario del Gobierno y denunciaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo docente.

Marcha universitaria: la CGT se suma a la convocatoria

“Estamos en una situación de catástrofe. Está puesto en duda el futuro de la universidad tal cual la conocimos”, sostuvo Chevalier durante la entrevista.

La dirigente sindical aseguró que varias líneas de financiamiento para investigación científica tuvieron “ejecución cero” y advirtió que muchos docentes abandonan las aulas o necesitan múltiples empleos para sostenerse económicamente.

Según detalló, un ayudante de primera con diez años de antigüedad cobra alrededor de $250.000. “Alquiler y alimento no se están cubriendo con los salarios que tenemos”, afirmó.

Becas congeladas y crisis estudiantil

En paralelo, Carvalho cuestionó el monto actual de las becas Progresar, fijadas en $35.000, y señaló que “no alcanza siquiera para cubrir el transporte de colectivo durante un mes”.

“Lo que está en juego no es solo el futuro de una institución educativa, sino el futuro de un país”, planteó el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien además remarcó que la crisis afecta a todos los claustros universitarios.

También sostuvo que la pérdida de docentes y el deterioro presupuestario terminarán impactando en la calidad académica y en el posicionamiento internacional de las universidades argentinas.

La defensa de la universidad pública

Los referentes defendieron el rol de la universidad pública como espacio de movilidad social ascendente y producción de conocimiento. Arias sostuvo que la universidad argentina “es aspiracional” y destacó que mantiene estándares académicos reconocidos internacionalmente.

“La universidad pública muestra que lo público puede ser de todos”, expresó la decana de Sociales de la UBA. Y agregó: “Sin salarios dignos no hay universidad posible”.

El Gobierno desafía al periodismo y a las universidades frente a la marcha del martes

Arias también remarcó que muchas universidades atraviesan problemas para sostener gastos básicos de funcionamiento. “El principal gasto que tenemos hoy es la limpieza. Estamos trabajando con niveles paupérrimos”, aseguró.

Cruces con el Gobierno por los datos universitarios

Durante el programa también hubo críticas al Gobierno de Javier Milei por el manejo del financiamiento universitario. Los invitados cuestionaron declaraciones oficiales sobre estudiantes extranjeros, niveles de graduación y auditorías a las universidades nacionales.

Arias calificó como “falaces” algunos datos difundidos por funcionarios nacionales y defendió el crecimiento de la matrícula universitaria en los últimos años. “Uno de cada cuatro jóvenes argentinos estaba en el nivel superior al finalizar el gobierno anterior. Es un número histórico”, señaló.

Chevalier, en tanto, consideró que el conflicto actual es incluso más grave que el de los años 90. “Antes discutíamos modelos universitarios. Hoy estamos defendiendo la existencia misma de la universidad pública”, sostuvo.

Sobre el final del programa, los invitados convocaron a la movilización universitaria en Plaza de Mayo y distintos puntos del país este martes 12 de mayo. “Esta marcha no es contra nadie, sino a favor de todos nosotros y del futuro de la educación pública”, concluyó Carvalho.

LB