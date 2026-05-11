Julio Gambina:“La deuda educativa no se está pagando”

En diálogo con Canal E, el economista Julio Gambina aseguró que el ajuste sobre las universidades públicas “es dramático” y alertó sobre el deterioro salarial docente y el impacto social del recorte presupuestario.

El entrevistado se refirió a la cuarta marcha federal universitaria y sostuvo que el conflicto por el financiamiento excede al ámbito académico y atraviesa a toda la sociedad argentina. Según planteó, el Gobierno prioriza el pago de la deuda financiera por sobre la inversión en educación, ciencia y salud.

“La Argentina en estos años ha destinado casi tres veces el presupuesto universitario en intereses de la deuda”, afirmó Gambina, al cuestionar el destino de los recursos públicos. En ese sentido, remarcó que “hay deudas que se pagan y deudas que no se pagan. La deuda educativa no se está pagando”.

El reclamo universitario y la disputa presupuestaria

Durante la entrevista, Gambina recordó que la ley de financiamiento universitario fue aprobada en dos oportunidades y vetada por el Poder Ejecutivo. Además, explicó que la iniciativa propone elevar la inversión universitaria al 0,7% del PBI, lejos del 0,8% alcanzado entre 2015 y 2017.

“El gobierno insiste con su discurso: no hay plata. Pero lo que intentamos mostrar es que hay plata para pagos de deuda financiera, por ejemplo, pero no para la educación”, sostuvo.

El economista también cuestionó el argumento oficial sobre la falta de especificación de recursos para financiar la ley. “Es un argumento muy débil, porque para eso está el presupuesto nacional”, señaló, y recordó que el Gobierno prorrogó presupuestos anteriores sin habilitar una discusión parlamentaria integral.

En relación con la judicialización del conflicto, Gambina consideró probable que la Corte Suprema rechace la postura del Ejecutivo. Sin embargo, advirtió sobre la gravedad del atraso presupuestario y destacó la importancia de la movilización social como mecanismo de presión política.

Salarios docentes, fuga de profesionales y crisis universitaria

Otro de los ejes centrales del análisis fue el deterioro salarial de los docentes universitarios. Gambina aseguró que los ingresos del sector cayeron por encima del promedio de los trabajadores estatales y alertó sobre el impacto que esto tiene en la calidad educativa.

“La mayoría de los trabajadores docentes universitarios, intelectuales, profesionales, con doctorados y maestrías, están en niveles de pobreza”, afirmó. Además, explicó que muchos profesores deben recurrir a trabajos de plataformas digitales para complementar ingresos.

El economista también alertó sobre la posible migración de profesionales hacia universidades privadas o directamente fuera del sistema público. “Es un despilfarro de una ventaja comparativa fenomenal de la Argentina”, expresó, en referencia al prestigio internacional de las universidades nacionales.

Por último, Gambina vinculó el conflicto universitario con la situación de los hospitales universitarios y otros sectores afectados por el ajuste. “No es solo un problema de los universitarios, sino un problema a asumir por el conjunto de la sociedad argentina”, concluyó.