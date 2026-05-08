Lucas Carattini atribuyó la volatilidad argentina a la incertidumbre política y la falta de “drivers” económicos

En diálogo con Canal E, el analista de mercados y economista de Buenos Aires Valores (VAPSA), Lucas Carattini, explicó por qué el mercado argentino continúa mostrando volatilidad pese a la mejora en algunos indicadores económicos y financieros. “Yo creo que la gran parte de las cosas pasa a ser mucho más político que económico”, afirmó Carattini al analizar el retroceso de las acciones locales pese a balances bancarios menos negativos y ciertos signos de recuperación en sectores como construcción e industria.

El especialista sostuvo que, aunque la economía todavía muestra debilidades, los precios de los activos reflejan un escenario más pesimista del que realmente atraviesa el país. “La economía no está tan mal como por lo menos lo está reflejando el precio de los activos”, remarcó.

Incertidumbre electoral y volatilidad financiera

Carattini señaló que la cercanía de las elecciones genera cautela entre los inversores y aumenta la volatilidad típica del mercado argentino. En ese sentido, destacó que el contexto político continúa condicionando las decisiones financieras y explicó que el equity local descuenta la incertidumbre vinculada al oficialismo y la oposición. “Las elecciones en Argentina traen incertidumbre y aparte incertidumbre te trae volatilidad”, expresó.

Además, el economista marcó el desacople entre el mercado argentino y los índices internacionales. Mientras el Nasdaq y el S&P 500 operan cerca de máximos históricos, las acciones argentinas no logran acompañar esa tendencia alcista. Según explicó, el país mantiene un comportamiento “high beta”, es decir, una sobrerreacción frente a los movimientos globales. “Argentina es un país high beta, que en general sobre reacciona a cualquier movimiento que tenga el mercado”, indicó.

Bonos, riesgo país y falta de señales económicas

En relación con la renta fija, Carattini consideró que la situación luce más estable que meses atrás. Aseguró que el mercado reconoce una mejora en la solvencia y la capacidad de pago del país, tanto por parte del oficialismo como de sectores de la oposición. “Creo que la solvencia y la capacidad de pago de la Argentina está muchísimo mejor hoy que cuando asumió el gobierno”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que el mercado accionario todavía necesita señales concretas para recuperar impulso. Según el analista, el Gobierno enfrenta dificultades para avanzar con reformas económicas y acuerdos legislativos, lo que genera una sensación de parálisis entre los inversores. “Lo que te faltan son drivers efectivamente para tener una perspectiva clara para el equity”, afirmó.

Finalmente, destacó que sectores estratégicos como energía continúan mostrando fortaleza gracias al impulso de Vaca Muerta y las inversiones anunciadas, aunque reconoció que incluso esas compañías todavía operan bajo la presión de la incertidumbre política y financiera de mediano plazo.