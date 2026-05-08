Marcelo Scaglione anticipa un “cambio de paradigma” para las exportaciones argentinas

El referente de la OCDE, Marcelo Scaglione definió la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como un punto de inflexión para la región y aseguró que el entendimiento alcanzado después de más de dos décadas de negociaciones responde al nuevo contexto geopolítico global.

“Es un cambio de paradigma , un acuerdo comenzó a negociarse en 1999, se cerró luego de 26 años”, afirmó el especialista, al explicar que la creciente fragmentación internacional aceleró la decisión política europea de avanzar con el pacto comercial.

El referente destacó que desde el 1° de mayo comenzó a regir la zona de libre comercio entre ambos bloques, aunque todavía persisten cuestiones técnicas por resolver. Según explicó, el 92% de las posiciones arancelarias pasarán a tener arancel cero para los productos del Mercosur.

“No hay más aranceles pero ahora hay exigencias muy importantes, muchas medioambientales relacionadas con la trazabilidad, con la huella de carbono y con el origen de los productos”, remarcó.

Cuotas, competencia y ventajas para Brasil

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo pasa por la distribución de las cuotas de exportación dentro del Mercosur. Scaglione advirtió que todavía no existe un consenso entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay sobre cómo se repartirán los cupos habilitados para productos estratégicos como carne vacuna, carne aviar y pescado.

“Mientras ustedes no se pongan de acuerdo, el que primero entra, primero se beneficia”, sostuvo al explicar la postura adoptada por la Unión Europea frente a la falta de definición interna del bloque sudamericano.

En ese sentido, alertó que Brasil podría quedarse con una porción mayor de las cuotas debido a su capacidad de reacción y escala exportadora. Además, recordó que el acuerdo todavía tiene carácter “provisorio” porque resta la aprobación política de distintas instituciones europeas, aunque aclaró que la parte comercial ya comenzó a implementarse.

Un proceso de transformación económica

Scaglione consideró que la Argentina deberá adaptarse rápidamente a un escenario de mayor competencia internacional, especialmente frente al ingreso de productos industriales europeos de alta calidad.

“Entramos en un juego de competencia; nosotros vendemos productos agroindustriales y Europa nos vende productos industriales de primera calidad”, explicó.

El analista también señaló que el comercio exterior funciona como una herramienta de construcción de confianza entre países y empresas. Bajo esa lógica, no descartó que en el futuro puedan desarrollarse mecanismos financieros similares al swap de monedas vigente con China.

Finalmente, proyectó un escenario favorable para las exportaciones argentinas y destacó el potencial de sectores estratégicos para abastecer la demanda europea.

“Los cuatro grandes motores del crecimiento de la economía argentina, la agroindustria, la energía, la minería y la economía del conocimiento, son sectores que Europa necesita”, concluyó.