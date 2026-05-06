Aníbal Urios: “La sociedad busca cambios y alternativas fuera de la política tradicional”

En un escenario político en plena reconfiguración, el consultor Aníbal Urios destacó que la opinión pública argentina muestra una marcada estabilidad, aunque con demandas claras de transformación. “Venimos viendo un comportamiento de la opinión pública que no se modifica de manera sustancial”, explicó a Canal E, al tiempo que señaló que el foco social está puesto en cambios estructurales más que en nombres propios.

Según el análisis de su consultora, existe una base de apoyo al oficialismo que se mantiene firme. “Hay un núcleo duro que oscila entre 30 y 35 puntos”, detalló, en referencia a un segmento que respalda el rumbo iniciado en 2023. A este grupo se suma un votante más volátil: “Tenés otro 30 y pico por ciento que es el votante pendular”, que acompaña pero con dudas crecientes sobre el futuro económico.

Este equilibrio configura un escenario dividido en tercios. “Hay tres tercios en la sociedad hoy”, sintetizó Urios, al describir un mapa donde también persiste un voto peronista consolidado, aunque sin un liderazgo claro de cara a 2027.

Nuevas figuras y desgaste de la política tradicional

En este contexto, el consultor remarcó que una parte significativa del electorado busca alternativas. “La política tradicional no da respuesta”, afirmó, al explicar el crecimiento del interés por figuras externas al sistema político clásico.

Si bien aclaró que no cualquier outsider logra captar apoyo, destacó que la sociedad valora la aparición de nuevos perfiles. “La sociedad lo ve muy bien”, sostuvo, en relación con la irrupción de figuras provenientes de otros ámbitos.

Dentro del peronismo, Urios identificó señales de renovación. “La gente dice: sí, lo veo con buenos ojos, podría ser una renovación”, señaló sobre opciones de centro que intentan diferenciarse del pasado reciente.

En paralelo, también analizó el rol de la vicepresidenta como figura emergente dentro del oficialismo ampliado. “Villaruel encaja perfectamente en un modelo 2023 con una opción mejorada”, indicó, posicionándola como una posible alternativa si el rumbo actual requiere ajustes.

Economía, clave del humor social

Más allá de los nombres, Urios fue contundente sobre el factor determinante del escenario político: la economía. “Son más las cuestiones económicas del rumbo que estas cuestiones más de la política”, afirmó, al minimizar el impacto de los escándalos en la opinión pública.

En esa línea, destacó que la confianza en el Gobierno se mantiene relativamente estable. “Un 32% sigue confiando en Javier Milei”, precisó, aunque advirtió que el verdadero test será en un contexto electoral.

Finalmente, el consultor dejó una recomendación clara para la gestión: “El consejo que daríamos es seguir profundizando las cuestiones económicas”, subrayó, al remarcar que las expectativas sociales aún están ligadas a mejoras concretas en ingresos y empleo.