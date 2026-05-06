Miel argentina sin arancel en Europa: oportunidad histórica con dudas para los productores

La reciente autorización para exportar miel argentina a Alemania con arancel cero en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fue recibida con cautela por el sector apícola. “Siempre la noticia es buena que haya una baja de aranceles, que veníamos hace 20 años peleando por que se bajen”, destacó en Canal E, el tesorero de la Sociedad Argentina de Apicultores, Roberto Imberti, aunque aclaró que aún quedan aspectos clave por definirse.

El principal interrogante gira en torno a la cuota de exportación asignada a la Argentina. Según explicó, el beneficio no abarca la totalidad del volumen exportado, sino un porcentaje que se ampliará progresivamente. “Lo que no está definido del todo todavía es qué porcentaje le toca a la Argentina”, advirtió, subrayando la falta de precisiones sobre cómo se distribuirán las toneladas habilitadas entre los países de la región.

Beneficios que podrían no llegar al productor

Imberti puso en duda que la reducción arancelaria se traduzca en mejores ingresos para los apicultores. “Nosotros tenemos un poco de duda de que eso le llegue directamente al productor”, afirmó, al señalar que los exportadores ya compraron grandes volúmenes de miel a precios previos al acuerdo. En ese contexto, cualquier mejora en el margen comercial quedaría, en principio, en manos de quienes comercializan el producto en el exterior.

Además, explicó que esta dinámica ya se observó en otros sectores: “Cuando hay una baja de aranceles, en general eso le queda a los exportadores”. Para los productores, el impacto positivo podría recién verse en futuras cosechas, dependiendo de cómo evolucione el mercado.

Nuevas regulaciones y riesgos a futuro

Más allá del acuerdo comercial, el sector enfrenta un desafío adicional: nuevas exigencias sanitarias de la Unión Europea. Imberti alertó sobre cambios en la normativa respecto a los tambores utilizados para exportar miel. “La Unión Europea no va a permitir más tambores que tengan un determinado componente químico”, explicó, lo que obligará a adaptar los envases antes de 2027.

El problema es que Argentina aún no cuenta con la certificación requerida. Esto podría generar un cuello de botella incluso con arancel cero vigente. “Por más que tengas arancel cero, si mandás miel en un tambor que no cumple, te la van a rechazar”, advirtió con contundencia.

En ese contexto, el dirigente también expresó preocupación por la falta de preparación institucional:“Estamos en medio de una tormenta que no sabemos para qué lado va a salir”, señaló, en referencia a la incertidumbre regulatoria y los cambios en organismos técnicos clave.