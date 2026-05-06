José Castillo analizó el último pago al FMI: “La Argentina tuvo que sacar dólares propios"

El reciente pago de 800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a poner en foco la fragilidad financiera de la Argentina. Según el economista José Castillo, se trata de un compromiso menor dentro de un calendario mucho más exigente, pero con una señal preocupante: “La Argentina tuvo que sacar dólares propios para hacer el pago”, debido a la demora en el desembolso de fondos por parte del organismo.

El economista remarcó que el país aún espera los mil millones de dólares comprometidos en el acuerdo vigente. “Seguimos esperando los mil millones, seguimos esperando la reunión del Fondo”, señaló, dejando en evidencia las dificultades para acceder a financiamiento externo. Este retraso, explicó, refleja tensiones entre el análisis técnico del organismo y las decisiones políticas de su directorio.

Reservas, inflación y metas en duda

Uno de los principales puntos de conflicto es el incumplimiento de metas clave. Castillo fue contundente: “La Argentina de entrada no cumplió con la meta de acumulación de reservas”, lo que expone al país a riesgos ante cualquier shock externo. A esto se suma una inflación persistente y en alza: “La inflación hace diez meses que está subiendo”, advirtió.

El frente fiscal tampoco ofrece certezas. Si bien el Gobierno logró superávit, el economista alertó sobre sus límites: “La recesión está generando caída de la recaudación”, lo que podría complicar el cumplimiento de objetivos en 2026. En este contexto, el FMI evalúa no solo variables económicas, sino también factores políticos.

Riesgo país alto y presión sobre el dólar

Castillo también analizó por qué el riesgo país se mantiene elevado. Según explicó, la mirada internacional sigue siendo negativa: “El mundo mira y dice, la Argentina está en este valor”, en referencia a los niveles de entre 500 y 600 puntos. La falta de confianza se traduce en escasa inversión y dificultades para acceder a crédito.

En cuanto al tipo de cambio, planteó un escenario dividido en tres etapas. En el corto plazo podría haber cierta estabilidad, pero hacia la segunda mitad del año anticipa presión alcista: “El dólar no va a seguir bajando y va a tener algún movimiento hacia los 1600 o 1700 pesos”. A largo plazo, la incertidumbre es mayor.

El economista fue claro sobre el comportamiento de los argentinos: “Nadie ahorra a largo plazo en pesos”, lo que alimenta la dolarización y la salida constante de divisas. Esta dinámica se vincula con el peso de la deuda: “Hay entre 20.000 millones de dólares de deuda a pagar todos los años”, recordó.

Finalmente, Castillo advirtió sobre el desafío estructural: “¿Cómo hace la Argentina para pagar vencimientos de 120 mil millones de dólares?”, una pregunta que, según indicó, sigue sin respuesta clara y condiciona todas las expectativas económicas.