Se profundiza la pérdida del poder adquisitivo: “El crédito empezó a sustituir el ingreso como para que la gente pueda consumir”

El economista, Maximiliano Ramírez, en diálogo con Canal E, evaluó que la economía cotidiana en Argentina atraviesa un momento crítico marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los costos fijos y el crecimiento del endeudamiento.

Maximiliano Ramírez explicó la raíz del problema: “Este combo donde ves un ingreso salarial que por lo general en una familia promedio está alcanzando a los primeros 15 días del mes”. A esta situación se suma un cambio estructural en la composición del gasto: “Los servicios públicos empezaron a tener un impacto bastante significativo” y hoy “empezó a representar algo así como 30% de la canasta de consumo de una familia promedio”.

El crédito como una nueva forma de llegar a fin de mes

Este aumento en los costos fijos reduce drásticamente el margen disponible para otros consumos. En consecuencia, muchas familias recurren al crédito para sostener su nivel de vida. Según desarrolló, “empezaste a utilizar el préstamo o la tarjeta de crédito como instrumento para llegar a fin de mes”, lo que calificó como “un combo explosivo” y “un gran problema”.

El deterioro ya se refleja en indicadores concretos. Ramírez señaló que, “la mora de la parte de personas se ubica en 12%”, un nivel que obliga a mirar hacia atrás: “Para verlo tenemos que ir algo así como 20-25 años atrás”. En este contexto, el crédito deja de ser un complemento y pasa a ocupar un rol central: “El crédito empezó a sustituir el ingreso como para poder la gente llegar a consumir”.

Ajustes en el consumo cotidiano

El margen para reducir gastos también encuentra un límite claro. En este sentido, explicó que, “vos podés dejar de ir al cine, podés dejar de ir al restaurante, pero llega a cierto nivel a donde vos tenés que empezar a consumir”. Es decir, el ajuste ya impactó en los consumos discrecionales y ahora presiona sobre bienes y servicios esenciales.

Frente a este escenario, el entrevistado anticipó que el Gobierno buscará estimular la demanda: “Va a empezar a haber cierto incentivo a que la gente empiece a consumir pensando en el 2027”. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el ingreso.

En cuanto a la política económica, consideró que el foco estará puesto en el financiamiento: “Lo que va a buscar es incentivar toda la parte de préstamos, tanto préstamos al consumo como préstamos a empresas”. Este impulso se daría “fundamentalmente, con la baja en la tasa de interés”.