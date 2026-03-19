Exportaciones de miel: advierten impacto indirecto por la guerra y caída del consumo interno

La industria apícola argentina enfrenta un escenario mixto, con fuerte dependencia de las exportaciones y una demanda interna debilitada. Según explicó Roberto Imberti, tesorero de la Sociedad Argentina de Apicultores, a Canal E, el conflicto en Medio Oriente no representa un riesgo directo, pero sí podría generar efectos colaterales.

“La miel argentina se exporta en un 95% de la producción”, señaló, destacando la alta dependencia del mercado externo. En ese sentido, precisó que los principales destinos son Estados Unidos y Europa, que concentran la mayor parte de las ventas.

Respecto a la guerra, fue contundente: “Es casi irrelevante que pueda llegar o no la miel a esos destinos”, en referencia a los países de Medio Oriente, que representan apenas una fracción mínima del total exportado.

Sin embargo, advirtió sobre posibles consecuencias indirectas: “Es probable que lo que aumente sean los fletes”, explicó, en relación al impacto del precio del petróleo sobre los costos logísticos.

Exportaciones, aranceles y estrategia del sector

Más allá del contexto internacional, el principal foco de atención está puesto en el mercado estadounidense. “Los exportadores están tratando de mandar toda la miel que puedan antes de abril”, detalló Imberti.

La razón es clara: la revisión de aranceles por dumping que podría modificar las condiciones de acceso. “Después si salen los números, podría haber algún movimiento de mercado que complique la exportación”, advirtió.

Actualmente, las empresas enfrentan diferentes niveles de aranceles, lo que genera incertidumbre en el sector. A pesar de esto, el especialista aclaró que el conflicto bélico no representa una amenaza inmediata: “En lo inmediato no”, afirmó.

Consumo interno en caída y precios en alza

En el plano local, la situación es más compleja. El consumo interno se ve afectado por el aumento de precios y la pérdida de poder adquisitivo. “Es un producto caro, entonces ha disminuido un poco lo que es el consumo interno”, explicó.

El valor de la miel en góndola se ubica entre los 5.000 y 8.000 pesos por kilo, lo que limita su acceso para muchos consumidores. Frente a este escenario, los productores ajustan sus estrategias comerciales.

“Mandás más a exportación y cambiás tu estrategia”, señaló, en relación al traslado de volumen hacia mercados externos ante la baja demanda local.

Aun así, Imberti destacó que la producción mantiene su salida: “La miel se va a vender igual”, concluyó, aunque con diferencias en los márgenes según el destino.

