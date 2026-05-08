Leonardo Alberto: “Quizás el mercado empieza a temer que haya un cambio de gobierno en octubre del año que viene”

La caída de los activos argentinos y la creciente volatilidad financiera generan interrogantes entre los inversores, incluso en un contexto internacional donde variables como el precio del petróleo mantienen cierta estabilidad. Para el contador y economista Leonardo Alberto, contador y economista, el comportamiento del mercado está cada vez más condicionado por las expectativas políticas.

“Está más conectado a las relaciones políticas que existen entre los mercados que tienen gobierno y los mercados capitales”, sostuvo el especialista al analizar el escenario financiero actual.

Según explicó, muchos inversores esperaban que las políticas impulsadas por Javier Milei generaran un impacto más favorable sobre las empresas que cotizan en Bolsa, algo que, hasta ahora, no terminó de reflejarse en las valuaciones.

“Milei como gobierno prometía ciertos cambios que supuestamente iban a favorecer al mercado de capitales, pero no lo hicieron por parte de las empresas que cotizaban”, afirmó.

El economista también señaló que sectores estratégicos como el energético registraron pérdidas pese a las expectativas iniciales del mercado. “Grandes empresas de las que cotizan, por ejemplo los petróleos, han perdido dinero con este gobierno”, remarcó.

El mercado ya mira las elecciones de 2027

Para Alberto, uno de los principales factores detrás de la actual inestabilidad financiera es la incertidumbre política vinculada a las elecciones presidenciales del próximo año. “Quizás el mercado empieza a temer que haya un cambio de gobierno en octubre del año que viene”, advirtió.

El especialista explicó que históricamente la volatilidad electoral aparecía pocos meses antes de los comicios, pero sostuvo que ahora los inversores comenzaron a anticiparse mucho antes. “Generalmente la volatilidad se observaba en el último mes o en los últimos dos meses”, recordó.

En ese sentido, señaló que la experiencia reciente de las elecciones presidenciales generó un cambio en la conducta de los mercados, que reaccionan con mayor rapidez frente a posibles modificaciones en el escenario político.

Deuda, vencimientos y temor de los inversores

Otro de los ejes centrales de la entrevista estuvo vinculado a la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos financieros en los próximos años.

Alberto consideró que, durante la actual gestión, los pagos de deuda podrían sostenerse mediante mecanismos de refinanciación o asistencia internacional. “Entendemos que durante el gobierno de Milei los pagos de alguna manera están asegurados”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que la principal preocupación de los inversores no pasa únicamente por los vencimientos inmediatos, sino por el eventual rumbo económico posterior a 2027.

“La mirada de los inversores busca en octubre del 2027 un cambio”, concluyó.