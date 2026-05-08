Inteligencia artificial y empleo: advierten que las empresas argentinas priorizan perfiles “clave”

La irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral argentino ya impacta en las decisiones de contratación de las compañías. Según explicó el psicólogo laboral Martín Sandoval, en diálogo con Canal E las empresas enfrentan un escenario de incertidumbre donde el avance tecnológico obliga a replantear qué perfiles realmente necesitan incorporar.

“El 30% de las compañías argentinas planea incorporar personas, el 50% dice que va a mantener la dotación y una de cada cinco va a reducir personas”, señaló Sandoval al describir el panorama actual del empleo en 2026.

El especialista indicó que muchas compañías dudan antes de sumar personal porque ciertas tareas podrían ser reemplazadas en el corto plazo por herramientas automatizadas.

“Las compañías se preguntan lo siguiente: ¿Puede incorporar a una persona cuya tarea, cuya responsabilidad, cuyas funciones van a ser pronto reemplazadas por la inteligencia artificial?”, afirmó.

Además, remarcó que el costo laboral continúa siendo uno de los principales factores que condicionan las decisiones empresariales.

“Contratar un talento externo le cuesta a las compañías más de lo que están pagando generalmente”, explicó.

Ventas, automatización y perfiles difíciles de reemplazar

Uno de los sectores más atravesados por los cambios tecnológicos es el comercial. Sandoval sostuvo que las áreas de ventas ya incorporan procesos automatizados para captar clientes y optimizar contactos, aunque aclaró que todavía existen funciones humanas difíciles de sustituir.

“Las posiciones de responsabilidad de ventas, en general, no tienden a ser reemplazadas”, aseguró.

En ese sentido, explicó que la inteligencia artificial funciona principalmente como soporte para generar leads, automatizar mensajes y ordenar estrategias comerciales, especialmente en grandes compañías de telecomunicaciones y servicios.

Sin embargo, destacó que la capacidad de comunicación sigue siendo una ventaja diferencial para los vendedores más eficientes.

“El arte del vendedor que se sabe comunicar a través de este cambio de época que experimentamos”, remarcó al referirse a la adaptación de los perfiles comerciales al nuevo entorno digital.

Cautela empresarial y dudas sobre la inversión en IA

Hacia el cierre de la entrevista, Sandoval advirtió que muchas empresas todavía no tienen definido cuánto invertir en inteligencia artificial y cuánto destinar a la incorporación de personal.“Hay una cautela, un equilibrio. ¿Entre qué invertimos?”, expresó.

El psicólogo laboral sostuvo que las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores dificultades porque necesitan mejorar resultados sin incrementar costos fijos. Además, aclaró que implementar sistemas de inteligencia artificial tampoco representa una solución económica inmediata.

“Las inversiones en inteligencia artificial, en este tipo de sistemas, son heredosas muchas veces”, concluyó.