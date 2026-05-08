Feria del Libro 2026: esperan un récord de público y suben hasta 30% las ventas editoriales

La Feria del Libro de Buenos Aires atraviesa sus últimos días con cifras alentadoras para el sector editorial. Desde el predio ferial de Palermo, Luis Quevedo resaltó que esta edición número 50 mantiene una gran convocatoria de público y un importante crecimiento en las ventas de libros. “La proyección es que va a haber un público récord este año, superando al millón 300.000 personas”, afirmó.

El especialista explicó que uno de los momentos más importantes del evento ocurre durante el fin de semana con la llegada de bibliotecarios de todo el país. “Están visitando la Feria los bibliotecarios que forman parte de la Red de Bibliotecas Nacionales Populares”, señaló, en referencia a las compras impulsadas a través de subsidios nacionales destinados a sumar ejemplares a bibliotecas populares.

Quevedo remarcó que esta instancia resulta clave para las editoriales, ya que las adquisiciones representan un fuerte movimiento económico dentro del sector. “Es una jornada muy especial, muy esperada también por las editoriales porque son muy importantes las compras”, sostuvo.

Récord de ventas y crecimiento del sector editorial

El especialista destacó que los números comerciales superan las expectativas del mercado editorial. “Casi todas las editoriales están 3, 4, 6, 8% arriba en ventas respecto del año anterior en cantidad de títulos”, detalló.

Además, explicó que el crecimiento económico es todavía mayor cuando se analiza la facturación total. “Entre un 25% y un 30% arriba en pesos”, precisó sobre el incremento registrado en comparación con la edición pasada.

Para Quevedo, estos números reflejan que el público sigue apostando por la lectura pese al contexto económico. “Habla de un público dispuesto a gastar, a invertir, porque el libro se invierte”, remarcó.

También destacó el sistema de entradas implementado este año, que permite reutilizar el valor del ticket para la compra de libros. “Ese ticket de entrada también funciona como un ticket libro”, explicó.

Literatura infantil y la tendencia de la “cita a ciegas”

Uno de los sectores con mayor crecimiento es el de literatura infantil y juvenil. “Es el que más está creciendo”, aseguró Quevedo, quien destacó la calidad de las propuestas editoriales destinadas a chicos y adolescentes.

Entre las novedades más llamativas de esta edición, mencionó el fenómeno del stand “Cita a ciegas con el libro”, una propuesta que gana cada vez más adeptos entre los lectores. “El lector que lo compra no puede saber qué libro está comprando”, contó.

La iniciativa consiste en adquirir libros envueltos, sin conocer ni el título ni el autor, apenas guiados por una breve frase orientativa sobre el contenido. “Es una propuesta muy original”, concluyó.