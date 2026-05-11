Darío Irigaray destacó el avance de Vaca Muerta: “Las expectativas son muy grandes en todo lo que se viene”

En diálogo con Canal E, el periodista y director de Vaca Muerta News, Darío Irigaray, afirmó que el crecimiento de Vaca Muerta ya entró en una etapa “real” con proyectos de exportación, infraestructura y millonarias inversiones en marcha.

Con expectativas cada vez más concretas sobre el futuro energético argentino, Irigaray sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta atraviesa un momento decisivo impulsado por obras estratégicas, acuerdos internacionales y nuevas inversiones privadas. Tras participar de la misión comercial en Houston junto a gobernadores, empresarios y referentes sindicales, el periodista remarcó que el sector busca transmitir previsibilidad a los inversores internacionales.

“Ya expectativas reales, ya con fecha, esto no tiene vuelta atrás”, enfatizó Irigaray, al describir el clima de optimismo que rodea al principal polo energético del país. Según explicó, en los encuentros participaron referentes clave como el CEO de YPF, Horacio Marín, además de representantes de compañías y gobiernos provinciales.

Exportaciones, GNL e infraestructura: el nuevo eje del desarrollo

Irigaray detalló que uno de los proyectos más relevantes es el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que permitirá incrementar las exportaciones de petróleo desde fines de este año y durante 2026. También destacó el crecimiento de las obras vinculadas al Gas Natural Licuado (GNL) y el desarrollo de infraestructura en Punta Colorada.

“Se está avanzando a paso firme en lo que es Punta Colorada, con grandes, enormes tanques que realmente impresionan las dimensiones”, señaló. Además, aseguró que el proyecto “tiene un avance del 60%” y que las obras “están en tiempo y forma”.

El director de Vaca Muerta News explicó que la Argentina ya registra una balanza energética positiva y que el desafío actual pasa por ampliar la infraestructura de transporte para abastecer al norte del país y fortalecer las exportaciones.

“Hoy hay que entender que ya la balanza energética es positiva”, afirmó, y agregó que durante el último año el superávit energético habría alcanzado los 7.000 millones de dólares gracias al incremento de exportaciones de petróleo.

Millonarias inversiones y fuerte expectativa en Neuquén

En relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Irigaray destacó la presentación de proyectos multimillonarios por parte de Chevron y Pluspetrol. Según indicó, Pluspetrol impulsa una inversión cercana a los 12.000 millones de dólares, mientras que Chevron proyecta desembolsos por 10.000 millones.

El periodista explicó que el norte neuquino se consolida como un nuevo polo de desarrollo hidrocarburífero, especialmente en localidades como Rincón de los Sauces, donde el crecimiento poblacional y económico ya genera un fuerte impacto.

“Las expectativas son muy grandes en todo lo que se viene”, expresó Irigaray, aunque advirtió sobre el elevado costo de vida en la región y recomendó que quienes busquen oportunidades laborales lleguen con empleo asegurado debido a la alta demanda habitacional.