Miguel Ponce: “No sería extraño una nueva escalada antes de la visita de Trump a China”

Miguel Ponce, especialista en Comercio Internacional, aseguró en diálogo con Canal E que la escalada entre Estados Unidos e Irán podría agravarse antes de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China.

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que Irán rechazara la propuesta de Estados Unidos y Donald Trump desestimara la respuesta iraní. Para Ponce, el escenario actual refleja una fuerte disputa táctica previa a una negociación decisiva. “Las dos partes tratan antes del momento del cierre de mejorar sus posiciones tácticas”, explicó.

El analista sostuvo que el clima internacional podría agravarse en las próximas horas, especialmente antes de la visita de Trump a China. “No sería extraño que hasta hubiera una nueva escalada antes de la visita de Trump a China”, advirtió.

Según Ponce, las recientes declaraciones del mandatario estadounidense incrementaron la preocupación en los mercados internacionales. El petróleo volvió a subir, el oro recuperó valor y los mercados financieros operan con fuerte volatilidad. “Los mercados están muy volátiles”, remarcó.

La cumbre Trump-Xi y la pelea por el liderazgo global

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la histórica reunión que mantendrán Donald Trump y Xi Jinping en China, un encuentro que no ocurre desde hace diez años entre mandatarios de ambos países en territorio chino.

Ponce aseguró que la negociación abarcará temas sensibles como el conflicto con Irán, el control del Estrecho de Ormuz, Taiwán, la guerra comercial y el acceso a tierras raras, consideradas estratégicas para la inteligencia artificial y la industria militar.

“China tiene arriba del 60% de las tierras raras físicas, pero tiene el 90% de las tierras raras refinadas”, explicó el especialista, quien consideró que Washington busca frenar el avance chino como potencia dominante.

Además, destacó que Trump viajará acompañado por importantes empresarios estadounidenses, entre ellos referentes de Apple y Tesla. “La palabra negocios en esta charla de Trump no es casual”, sostuvo.

Ponce también analizó la posibilidad de que Estados Unidos busque llegar fortalecido políticamente a la reunión con Xi Jinping. En ese sentido, no descartó movimientos militares o nuevas amenazas sobre Irán. “Trump no quiere llegar en esta situación de minusvalía que está en el tema con Irán”, indicó.

América Latina, tierras raras y presión sobre México

Durante la entrevista, el especialista vinculó además la estrategia global de Trump con América Latina. Según explicó, Estados Unidos busca consolidar su área de influencia en la región frente al avance de China y Rusia.

Ponce consideró que México ocupa un lugar clave en esa disputa geopolítica. “Él coloca a México dentro del área de influencia norteamericana”, afirmó al referirse a las acusaciones de Trump sobre el narcotráfico y el gobierno mexicano.

También señaló que las tierras raras se transformaron en un recurso estratégico para la región y mencionó que tanto Brasil como Argentina aparecen en el radar de Washington por sus recursos minerales.