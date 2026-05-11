Gustavo Damián González: “Mauricio Macri necesita reposicionarse”

El escenario político argentino comienza a reconfigurarse de cara a las elecciones legislativas y presidenciales, en medio de un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y sus aliados. Para el analista político, Gustavo Damián González, el reciente comunicado del PRO refleja una estrategia clara de Mauricio Macri para recuperar centralidad política y fortalecer su espacio frente al avance de La Libertad Avanza.

“Mauricio Macri necesita reposicionarse”, afirmó González, quien consideró que el expresidente busca reordenar al PRO mientras el Gobierno atraviesa “el peor de los escenarios”. Según explicó, el oficialismo se encuentra cada vez más reducido políticamente y depende de un núcleo muy pequeño de dirigentes cercanos al presidente.

El analista sostuvo que existen tres figuras capaces de generar tensiones dentro del universo aliado al Gobierno: Mauricio Macri, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. “Son tres actores aliados o cercanos al gobierno que quizás no tienen capacidad para construir una opción de poder pero sí para hacerle daño”, remarcó.

El debate por las PASO y el riesgo de fragmentación

Uno de los puntos centrales del análisis fue la intención del Gobierno de eliminar las PASO. Para González, esa discusión puede derivar en un escenario similar al de 2003, cuando tanto el radicalismo como el peronismo llegaron divididos a las elecciones.

“Si el gobierno va dividido con aliados tiene altísimas chances de perder la elección”, advirtió. En ese sentido, señaló que ni el PRO ni el peronismo parecen dispuestos a acompañar la eliminación de las primarias porque necesitan mantener mecanismos de competencia interna para ordenar liderazgos.

Además, explicó que el Gobierno debió priorizar otras negociaciones legislativas, como la reforma laboral y la aprobación de pliegos judiciales, lo que debilitó su margen político para avanzar con la reforma electoral.

La Ciudad de Buenos Aires, la batalla decisiva para el PRO

González interpretó que el principal objetivo político de Macri es conservar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bastión histórico del PRO y territorio clave para su supervivencia electoral.

“Si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es del PRO el año que viene, el PRO firma su partida de defunción prácticamente”, aseguró.

El analista también remarcó que figuras relevantes como Patricia Bullrich y Diego Santilli ya migraron hacia La Libertad Avanza, mientras otros actores opositores comienzan a explorar nuevos acuerdos políticos. En ese contexto, consideró que Macri intenta reconstruir una coalición similar a Juntos por el Cambio, aunque desde una posición más debilitada.

Por último, González afirmó que el Gobierno apuesta a factores externos para descomprimir la agenda política y mediática. “La política es una película y no una foto”, concluyó.