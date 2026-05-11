Jorge Carrera sobre el dólar estable: “Este tipo de cambio no es el que necesita la economía”

El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, analizó en Canal E el escenario cambiario actual y advirtió sobre los riesgos de sostener un dólar estable en una economía que todavía atraviesa fuertes desequilibrios.

Durante la entrevista, el economista planteó que el actual nivel del tipo de cambio convive con una profunda fragmentación económica y social, donde solo algunos sectores logran sostener el consumo y la actividad.

El dólar estable y la “economía dual”

Carrera sostuvo que el mercado cambiario podría mantenerse relativamente estable hasta agosto debido al ingreso de dólares provenientes de exportaciones, deuda corporativa y colocaciones financieras.

Sin embargo, advirtió que detrás de esa estabilidad existe una economía profundamente desigual. Según explicó, “tenemos una economía dualizada”, donde una parte minoritaria de la población mantiene capacidad de consumo mientras el resto enfrenta fuertes dificultades.

El economista señaló que aproximadamente un 25% de las familias todavía conserva ahorros y capacidad de gasto, mientras que el resto enfrenta problemas crecientes para sostener el consumo cotidiano.

En ese contexto, mencionó el aumento del uso de tarjetas para comprar alimentos y el crecimiento de la morosidad dentro del sistema financiero.

Para Carrera, buena parte de este escenario está vinculada al actual nivel del dólar. En ese sentido, aseguró que “este tipo de cambio no es el que necesita la economía”.

El atraso cambiario y el impacto sobre la producción

El ex funcionario del Banco Central consideró que el dólar se encuentra apreciado en términos históricos y remarcó que la situación actual es incluso más compleja que en otros períodos de atraso cambiario.

Según explicó, hoy existen menos restricciones a las importaciones y menores impuestos, mientras que muchos países mantienen subsidios a la producción que afectan la competitividad local.

En ese escenario, sostuvo que solo algunos sectores logran crecer con fuerza, principalmente los vinculados a minería, hidrocarburos y agro.

El resto de la economía, en cambio, continúa atravesando una situación de estancamiento o recesión. Según describió, gran parte de los sectores productivos atraviesan un “plan serrucho”, con meses de caída y leves recuperaciones que no logran consolidarse.

La discusión sobre las reservas del Banco Central

Otro de los puntos centrales del análisis estuvo relacionado con la necesidad de acumular reservas internacionales antes del ciclo electoral de 2027.

Carrera cuestionó la estrategia oficial de priorizar el control inflacionario sin avanzar en una compra más agresiva de divisas por parte del Banco Central.

Según planteó, “fue un error no comprar reservas cuando había que haberlas comprado”, ya que eso permitiría llegar con mayor solidez financiera a los próximos años.

El economista sostuvo que el Gobierno todavía tiene margen para intervenir en el mercado y fortalecer el balance del Banco Central sin generar un impacto significativo sobre la inflación.

En ese sentido, explicó que “el costo de tener unas décimas más de inflación sería mucho menor que llegar mal preparado a 2027”.

Las dudas sobre el dólar después de agosto

Para Carrera, el principal interrogante es qué sucederá con el tipo de cambio durante el último tramo del año, cuando disminuya el ingreso de divisas y aumente la presión electoral.

El economista señaló que el Gobierno deberá decidir si mantiene el dólar estable, si permite un deslizamiento gradual o si interviene utilizando reservas.

Según indicó, “hasta agosto vamos a tener una tranquilidad total”, aunque aclaró que después podrían aparecer mayores tensiones cambiarias.

Además, recordó que en 2027 aumentarán significativamente los vencimientos de deuda y la incertidumbre electoral, lo que obligará al Gobierno a contar con mayores reservas.

En ese marco, sostuvo que “va a ser un año lleno de interrogantes”, especialmente por el peso de la deuda y las necesidades de financiamiento.

El cepo y la salida de divisas

Consultado sobre una posible flexibilización total del cepo, Carrera consideró que el equipo económico mantendrá una postura prudente para evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio.

De todas maneras, explicó que ya comenzó un proceso de flexibilización parcial vinculado a la remisión de utilidades de empresas al exterior.

Según señaló, las compañías están empezando a reorganizar sus balances y estrategias financieras para aprovechar las nuevas condiciones cambiarias.

Aun así, descartó una apertura total del cepo en el corto plazo y consideró que el Gobierno evitará medidas que puedan generar mayor inestabilidad financiera.

Para el economista, el oficialismo intentará sostener el esquema actual mientras continúe la calma cambiaria y el ingreso de dólares financieros.