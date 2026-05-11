Desarrollo económico en Río Negro: “El polo energético de Argentina se está desarrollando en nuestra provincia”

El crecimiento del empleo en Río Negro se convirtió en uno de los fenómenos económicos más observados del país. Mientras gran parte de Argentina enfrenta dificultades laborales y caída de la actividad, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, dialogó con Canal E y aseguró que la provincia logró posicionarse gracias a “la estabilidad política”, la promoción industrial y el desarrollo energético.

“El gran desarrollo y el polo energético de Argentina, que es uno de los grandes pilares que está motorizando al país, se está desarrollando en nuestra provincia”, afirmó Carlos Banacloy al explicar el avance del sector hidrocarburífero en la región patagónica.

Cuál fue la clave para desarrollar el potencial productivo

Asimismo, destacó que uno de los factores centrales fue “un gobierno provincial de continuidad que no cambia las reglas de juegos” y recordó que Río Negro “fue la primera provincia en adherir al RIGI con una legislatura que vota el 100% y en adhesión total a lo que significaban las grandes inversiones”.

Según explicó Banacloy, la combinación entre estabilidad institucional, promoción económica y recursos naturales permitió consolidar un esquema de crecimiento sostenido. “Se conjuga, por un lado, la estabilidad política, por otro lado, la adhesión rápida a las leyes y la promoción industrial que promueve la nación”, sostuvo.

El gobierno provincial prioriza el empleo local

A su vez, remarcó que el crecimiento del sector energético exige proteger el trabajo regional: “Por supuesto que estamos protegiendo la mano de obra local en Patagonia porque no es lo mismo vivir en Patagonia que en el resto del país. La condición climática es distinta, es adversa y la provincia hace mucha fuerza para que gran parte de ese derrame quede en la región”.

El entrevistado explicó que las obras vinculadas al petróleo y al gas requieren tanto trabajadores de construcción como personal especializado. “Claramente no va a alcanzar con la mano de obra regional”, reconoció, aunque aclaró que el desafío pasa por la capacitación: “Siempre y cuando, por supuesto, se vaya capacitando y formando para ocupar esos puestos de trabajo”.

En ese sentido, adelantó que el primer barco exportador de gas operará desde Río Negro en 2027: “Nuestro primer barco exportador va a estar ya en el 2027 en nuestro golfo y hay 3 o 4 proyectos más que se van a ir dando uno atrás de otro para exportación de gas”.