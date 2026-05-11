Qué inversiones recomiendan los especialistas mientras el dólar se mantiene estable

El asesor financiero Alejandro Bianchi analizó en Canal E el comportamiento de los mercados internacionales, la estabilidad del dólar y las oportunidades de inversión vinculadas al crecimiento de la inteligencia artificial.

Durante la entrevista, el especialista explicó que Wall Street mantiene una tendencia positiva impulsada por el sector tecnológico, mientras que el mercado argentino atraviesa jornadas más débiles y con menor volumen.

Wall Street sigue fuerte mientras el mercado local pierde impulso

Bianchi señaló que los índices norteamericanos comenzaron la semana con subas moderadas, pese a las tensiones geopolíticas vinculadas a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Según explicó, tanto el S&P 500 como el Nasdaq lograron sostener una apertura positiva, impulsados principalmente por el sector tecnológico.

En contraste, describió un escenario más débil para la plaza local. En ese sentido, sostuvo que “el Merval está un poquito más pesado”, con algunos papeles mostrando recortes importantes.

Uno de los casos más relevantes fue el de Mercado Libre, que registró una caída superior al 3% luego de la presentación de resultados trimestrales.

Según explicó Bianchi, el mercado reaccionó negativamente a la reducción de márgenes de la compañía y muchos inversores comenzaron a desarmar posiciones. Por eso, señaló que “el mercado está recortando posiciones” en uno de los papeles argentinos más presentes dentro de las carteras.

Qué puede pasar con el dólar en los próximos meses

Consultado sobre el comportamiento del tipo de cambio, el especialista consideró que el dólar podría mantenerse relativamente estable al menos hasta junio, favorecido por el ingreso de divisas de la cosecha gruesa.

Bianchi explicó que el mercado ya identificó una zona de intervención informal del Gobierno alrededor de los $1.350, lo que ayudó a estabilizar las expectativas cambiarias.

En ese contexto, sostuvo que “el Gobierno le puso una suerte de piso al dólar”, mientras que la reciente recuperación hacia la zona de $1.430 todavía no muestra fuerza suficiente para consolidar una tendencia alcista.

Además, descartó una caída pronunciada del tipo de cambio en el corto plazo. Según planteó, “no veo una gran baja en el dólar”, aunque sí espera cierta estabilidad mientras continúe la liquidación del agro.

De todas maneras, dejó abierta la posibilidad de una mayor volatilidad hacia la primavera, cuando disminuya el ingreso de divisas del sector exportador.

Los CEDEARs vinculados a inteligencia artificial lideran el mercado

Otro de los ejes centrales de la entrevista estuvo relacionado con el boom de la inteligencia artificial y las empresas que se benefician de esa tendencia.

Para Bianchi, los activos más atractivos siguen siendo los CEDEARs asociados a compañías tecnológicas y a toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de IA.

En ese sentido, aseguró que “los CEDEARs vinculados a inteligencia artificial siguen siendo la estrella del mercado”.

El asesor mencionó compañías como Google, Microsoft y empresas vinculadas al desarrollo de data centers y plataformas de procesamiento.

Según explicó, la expansión de modelos como ChatGPT requiere enormes capacidades de cómputo y consumo energético, generando oportunidades en distintos segmentos del mercado.

Bianchi también destacó el caso de Kiel Infrastructure, anteriormente conocida como Bitfarms, que pasó de dedicarse al minado de criptomonedas a desarrollar infraestructura para inteligencia artificial.

El especialista explicó que muchas empresas están adaptando sus modelos de negocios para aprovechar el crecimiento de los data centers y la demanda de energía.

En ese contexto, mencionó oportunidades vinculadas a utilities y compañías energéticas estadounidenses, además de fabricantes de equipamiento para centrales hidroeléctricas.

La infraestructura de IA y las apuestas de largo plazo

Finalmente, Bianchi sostuvo que el desarrollo de inteligencia artificial todavía se encuentra en una etapa temprana y que muchas inversiones actuales apuntan a horizontes de largo plazo.

Entre los proyectos más ambiciosos mencionó los planes de Elon Musk con XAI y futuros data centers espaciales vinculados a SpaceX.

Aunque aclaró que se trata de desarrollos todavía futuristas, consideró que el mercado ya empezó a posicionarse en compañías relacionadas con infraestructura tecnológica y capacidad energética.

Según explicó, actualmente existe un cuello de botella en capacidad de procesamiento y generación de energía, algo que está impulsando fuertes subas en determinadas acciones del sector tecnológico.