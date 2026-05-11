Por qué Estados Unidos abandonó el patrón oro y cómo cambió la economía mundial

El analista internacional Alberto Ruskolekier explicó en Canal E las razones históricas y económicas detrás del abandono del patrón oro por parte de Estados Unidos y cómo ese cambio redefinió el sistema financiero global.

Durante la entrevista, el especialista repasó el origen del acuerdo de Bretton Woods, el crecimiento de la deuda norteamericana y el reciente protagonismo que volvió a ganar el oro dentro de las reservas internacionales.

Qué fue el sistema de Bretton Woods

Ruskolekier recordó que en 1944, un año antes del final de la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias económicas se reunieron en Bretton Woods para reorganizar el sistema monetario internacional.

En ese encuentro se crearon organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de establecerse un sistema de tipo de cambio fijo respaldado por oro.

Según explicó, “cada onza de oro iba a tener un valor fijo de 35 dólares”, mientras que la conversión estaba reservada exclusivamente para los bancos centrales.

Eso significaba que países como Francia podían entregar bonos o deuda estadounidense a la Reserva Federal y recibir oro equivalente como respaldo.

Por qué Estados Unidos abandonó el patrón oro

El especialista explicó que el sistema comenzó a debilitarse a medida que Estados Unidos expandía su masa monetaria para financiar crecimiento económico y conflictos bélicos.

Entre esos factores mencionó especialmente el costo de la guerra de Vietnam, que demandó enormes cantidades de recursos durante más de dos décadas.

En ese contexto, sostuvo que “Estados Unidos se dio cuenta de que para crecer tenía que expandir su masa monetaria”.

Con el paso de los años, distintos países comenzaron a sospechar que la cantidad de dólares emitidos ya no tenía respaldo físico suficiente en reservas de oro.

La ruptura definitiva llegó en 1971 con la decisión del entonces presidente Richard Nixon de abandonar el sistema. Según recordó Ruskolekier, “el dólar dejó de estar respaldado físicamente por oro” y pasó a sostenerse principalmente sobre la confianza en la economía estadounidense.

La deuda de Estados Unidos y el crecimiento del déficit

Durante la entrevista, el analista también comparó la situación fiscal de Estados Unidos en la posguerra con la actualidad.

Según detalló, en 1944 la deuda norteamericana equivalía aproximadamente al 35% del PBI, mientras que hoy supera ampliamente el 120%.

En ese sentido, explicó que “Estados Unidos tiene un PBI de 29 trillones y una deuda cercana a los 39 trillones”.

Además, advirtió que el creciente déficit fiscal y el aumento de tasas de interés generan mayores costos financieros para el Tesoro estadounidense.

Para Ruskolekier, la situación demuestra que incluso las economías más grandes enfrentan límites. Según planteó, “la economía también tiene sus reglas”.

China, el oro y el cambio en las reservas globales

Otro de los puntos centrales del análisis estuvo vinculado al rol de China y a la creciente compra de oro por parte de bancos centrales alrededor del mundo.

Ruskolekier explicó que hace cinco años China poseía más de 1,3 trillones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, aunque redujo esa exposición a casi la mitad.

Según detalló, gran parte de esos fondos fueron destinados a la compra de oro como reserva estratégica.

El especialista señaló que esa estrategia terminó siendo replicada por numerosos bancos centrales y tuvo un fuerte impacto sobre el precio internacional del metal.

En ese sentido, sostuvo que “los bancos centrales del mundo estuvieron comprando enorme cantidad de oro” durante los últimos años.

Además, explicó que el oro ya desplazó al euro como segunda reserva más importante de los bancos centrales, detrás de los bonos del Tesoro norteamericano.

Según remarcó, este movimiento también refleja un cambio geopolítico más amplio y una creciente búsqueda de activos considerados seguros frente a la inflación y la incertidumbre global.

La suba histórica del precio del oro

Finalmente, Ruskolekier destacó el fuerte aumento que registró el oro en los últimos años como consecuencia de estos cambios en la política monetaria global.

El analista recordó que hace apenas tres años la onza cotizaba cerca de los 1.800 dólares, mientras que actualmente supera ampliamente los 4.500 dólares.

Para el especialista, quienes lograron anticipar el movimiento de los bancos centrales obtuvieron ganancias extraordinarias en el mercado del oro.

Según resumió, “hubo ganancias cercanas al 300% en el oro en los últimos tres años”.