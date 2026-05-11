Recomiendan acumular Bitcoin en este momento por que “en dos/tres años va a valer arriba de 200 mil dólares”

El analista financiero y especialista en criptomonedas, Nicolás Rosso, conversó con Canal E y se refirió al panorama de los mercados internacionales, las perspectivas para Bitcoin y el S&P 500, y explicó por qué evita completamente las inversiones en pesos y en activos tradicionales argentinos.

Nicolás Rosso explicó que la principal criptomoneda del mercado atraviesa una fase alcista, aunque con posibles correcciones técnicas en el corto plazo. “Tenemos a Bitcoin en este momento rondando los 80,000 dólares aproximadamente. Está en un canal alcista que ya viene trayendo desde los 60,000 dólares más o menos”, afirmó.

Se estima un retroceso en el precio del Bitcoin

Además, señaló posibles zonas de retroceso: “Podemos llegar a tener un posible retroceso hasta 76, hasta 74, que hay un fuerte nivel de soporte”. A pesar de la volatilidad, sostuvo que mantiene una visión alcista de largo plazo: “Para mí es momento de acumular”.

Rosso explicó que utiliza una estrategia de inversión sistemática: “Destinar siempre la misma cantidad de capital todos los meses para invertir en un determinado activo”. Y agregó: “Ese activo sería Bitcoin, que considero y creo que es el mejor activo de todos los tiempos”.

Se estima un fuerte aumento del Bitcoin para los próximos años

Según desarrolló, los valores actuales todavía representan una oportunidad: “Yo considero que Bitcoin de acá a dos, tres años va a valer arriba de 200 mil dólares”.

El entrevistado también explicó cómo manejó la reciente caída del mercado cripto y sostuvo que ya había reducido gran parte de su exposición antes de la corrección. “Cuando Bitcoin superó por primera vez los 84 mil dólares, empecé a tomar ganancias del año pasado”, indicó.

Sobre oportunidades en el mercado argentino, reconoció que prácticamente no opera activos locales. “En cuanto al mercado doméstico, no invierto habitualmente en el mercado argentino”, afirmó.