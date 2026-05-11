En la previa de la cuarta Marcha Universitaria, la UBA brindará clases públicas en varias facultades

Este martes se llevará a cabo la cuarta Marcha Universitaria y, en la antesala de la movilización, la Universidad de Buenos Aires (UBA) organizó una serie de clases públicas que se brindarán este lunes 11 de mayo en varias de sus facultades.

Esta iniciativa tiene como objetivo ”visibilizar la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario”, que el Gobierno nacional debería aplicar de manera inmediata y que, según las declaraciones impartidas desde el Poder Ejecutivo, no obedecen porque en el proyecto sancionado “no se determinó de dónde sacarán los fondos” para otorgar dicho financiamiento.

La jornada previa a la Marcha Universitaria comenzará a las 9, finalizará a las 19 y se realizará en las sedes de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinaria, con temas pertenecientes a los programas de cada una de las facultades.

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El Gobierno desafía al periodismo y a las universidades frente a la marcha del martes

En Económicas (Av. Córdoba 2122, CABA) habrá clases de Sistemas Contables y Matemática Aplicada 1 de 9 a 11, mientras que por la tarde, de 17 a 19, se dictará Actuarial 1 y Gestión y Costos para Contadores.

En Derecho (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263, CABA), a partir de las 10, el decano Leandro Vergara dará una clase pública en las escalinatas.

En Medicina (Paraguay 2155, CABA), desde las 11:30 en las escalinatas de la facultad hará lo propio el decano Luis Ignacio Brusco, junto a su par de Odontología, Pablo Rodríguez y el de Farmacia y Bioquímica, Pablo Evelson.

La UBA respondió al Gobierno y ratificó: “No se transfirió ni un solo peso” para los hospitales

Por su parte, la Facultad de Ciencias Veterinarias (Av. Chorroarín 280, CABA) presentará una clase su decano Alejo Pérez Carrera, a partir de las 13, sobre Topografia de la región del antebrazo, que será dictada por el profesor y veterinario Carlos Blanco.

La semana pasada, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes, no docentes y estudiantes convocaron a marchar en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, este martes 12, y denunciar que “han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6%” y que esa situación “afecta seriamente el desarrollo” de las actividades académicas y científicas.

Caputo dijo que "con las universidades está todo al día"

El ministro de Economía Luis Caputo brindó una entrevista este domingo, en la que aseguró que "con las universidades está todo al día". "Ellos dicen que no. Que le falta pagar a los hospitales universitarios. Tanto los hospitales como las universidades están al día, de acuerdo a la ley vigente y la ley de presupuesto".

En ese mismo sentido, la semana pasada Manuel Adorni dijo que el Gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto universitario y calificó de “falsa” la denuncia por los hospitales.

Además, sobre la marcha del martes, un funcionario de Casa Rosada desestimó el reclamo en comunicación con la agencia Noticias Argentinas: "Va a ser otra marcha opositora, destituyente, con sindicalistas y kirchneristas. No preocupa en absoluto”, sostuvo.