miércoles 06 de mayo de 2026
POLITICA
FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

La UBA reclama por la falta de fondos para el funcionamiento de sus hospitales

El vicerrector Emiliano Yacobitti advirtió que el Gobierno aún no giró las partidas para los nosocomios y expuso la situación en redes sociales tras los reclamos del sector médico.

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Presupuesto. El ajuste tiene un impacto directo sobre los salarios docentes, que se encuentran un 55% por debajo de noviembre de 2023. | cedoc

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA) por las partidas destinadas al sostenimiento de los hospitales universitarios sumó un nuevo capítulo, luego de que el vicerrector Emiliano Yacobitti denunciara que el Poder Ejecutivo aún no giró los fondos correspondientes para garantizar el funcionamiento de los nosocomios que dependen de la institución, en medio de crecientes reclamos del sector médico.

“Un mes después de la nota que presentamos reclamando los fondos. Cinco horas después de la conferencia de prensa de los médicos. Llegó la respuesta de @AleCiroAlvarez reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios”, expresó el dirigente en su cuenta de X, reforzando la preocupación por el impacto que la demora en las transferencias puede tener en la atención sanitaria.

Emiliano Yacobitti X 06052026

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Emiliano Yacobitti X 06052026

LB

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