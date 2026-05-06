La UBA reclama por la falta de fondos para el funcionamiento de sus hospitales

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA) por las partidas destinadas al sostenimiento de los hospitales universitarios sumó un nuevo capítulo, luego de que el vicerrector Emiliano Yacobitti denunciara que el Poder Ejecutivo aún no giró los fondos correspondientes para garantizar el funcionamiento de los nosocomios que dependen de la institución, en medio de crecientes reclamos del sector médico.

“Un mes después de la nota que presentamos reclamando los fondos. Cinco horas después de la conferencia de prensa de los médicos. Llegó la respuesta de @AleCiroAlvarez reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios”, expresó el dirigente en su cuenta de X, reforzando la preocupación por el impacto que la demora en las transferencias puede tener en la atención sanitaria.

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LB