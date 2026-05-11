A cuánto cerró el dólar hoy, lunes 11 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 11 de mayo

El dólar blue hoy cerró a un valor en el mercado de $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy lunes 11 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 11 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Jorge Carrera sobre el dólar estable: “Este tipo de cambio no es el que necesita la economía”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 11 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 11 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.425,60 para la compra y $1.426,80 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 11 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 11 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 11 de mayo a $1.479,90 para la compra y $1.480,40 para la venta.

Encuesta: la imagen de Javier Milei cayó 10 puntos y su gestión está en el mayor nivel de desaprobación

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 11 de mayo en $1.479,90 para la compra y $1.480 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 11 de mayo a $1.839,50 como referencia de dólar.

Qué inversiones recomiendan los especialistas mientras el dólar se mantiene estable

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 499 puntos básicos este lunes 11 de mayo.