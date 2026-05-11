El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI para una mina de oro y plata entre Salta y Catamarca

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Diablillos, impulsado por la empresa AbraSilver, que prevé una inversión total de US$ 764 millones para desarrollar una nueva mina de oro y plata entre las provincias de Salta y Catamarca.

La autorización quedó formalizada este lunes mediante la Resolución 562/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde el Gobierno confirmó que el emprendimiento cumple con los requisitos de estabilidad y previsibilidad exigidos por el régimen.

Afirman que el super RIGI anunciado por el Gobierno “sería beneficioso para sectores que no desarrollan actividades en el país”

El proyecto contempla el desarrollo del yacimiento “Diablillos”, la construcción de una planta de procesamiento de oro y plata con capacidad para tratar 3.150.000 toneladas por año y la ejecución de toda la infraestructura necesaria para su operación.

Generación de 2.000 puestos de trabajo con un gran potencial exportador

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que la iniciativa generará 2.013 empleos directos e indirectos y tendrá un potencial exportador estimado en US$ 417 millones para el sector minero.

Según el esquema aprobado, el emprendimiento demandará una inversión computable de US$ 481,7 millones y deberá desembolsar al menos el 40% del total comprometido antes del 30 de noviembre de 2027 para conservar los beneficios del RIGI. En ese marco, la empresa prevé invertir US$ 98,5 millones durante el primer año y US$ 253,9 millones en el segundo, acumulando US$ 352,4 millones en los primeros dos años.

La construcción del yacimiento comenzará en julio de 2026, mientras que el inicio de operaciones está previsto para julio de 2029.

El yacimiento está integrado por quince concesiones mineras ubicadas en los departamentos de Los Andes, en Salta, y Antofagasta de la Sierra, en Catamarca. El desarrollo incluirá campamentos, laboratorios, talleres, caminos de acceso y una planta de procesamiento destinada a producir oro y plata en forma de Bullón Doré.

Diablillos es uno de los proyectos de oro y plata más avanzados del país y cuenta con recursos estimados en 166 millones de onzas de plata y 1,1 millones de onzas de oro.

La adhesión al RIGI fue otorgada a Pacific Rim, subsidiaria de AbraSilver, minera canadiense que desde 2025 está controlada por Central Puerto a través de su firma Proener. Además de Diablillos, la compañía posee el proyecto de cobre La Coipita, en San Juan.

La resolución oficial también remarca que el 55% de la inversión destinada a proveedores, bienes y obras de infraestructura será adjudicada a proveedores locales, superando ampliamente el mínimo del 20% exigido por la normativa vigente.

Con la incorporación al RIGI, la empresa accederá a beneficios fiscales, tributarios y cambiarios por 30 años, además de franquicias para importar bienes e insumos necesarios para la obra. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central serán los organismos encargados de aplicar los incentivos previstos en el régimen.

Hasta el momento, el Gobierno recibió 36 solicitudes de adhesión al RIGI por un total de US$ 97.000 millones. Con Diablillos, ya son 15 los proyectos aprobados bajo este esquema, que en conjunto representan inversiones por US$ 28.500 millones.

El Gobierno anunció el "Súper RIGI": "Puede hacer que una empresa decida una inversión de US$ 20.000 o US$ 30.000 millones"

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó más detalles acerca del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, más conocido como "Súper RIGI". El funcionario brindó precisiones sobre el alcance y los objetivos del esquema, así como las diferencias clave respecto del régimen vigente.

El ministro subrayó que el nuevo esquema apunta a sectores que hoy no tienen desarrollo local, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio, entre otros. “Podría ser, por ejemplo, vamos a ser grandes productores de litio, baterías de litio, podría ser fábrica de autos eléctricos. Incluso las fábricas de autos eléctricos son consumidores, por ejemplo, tanto de baterías de litio como de laminado de cobre. Entonces, empieza a haber estas sinergias”, detalló. También mencionó la producción industrial a partir de la pesca y la elaboración de fertilizantes como rubros potenciales.

El ministro mencionó como casos concretos el refinamiento y laminado de cobre —"una industria en especie de boom, empujada por la electrificación y la inteligencia artificial"— y la fabricación de automóviles eléctricos a partir de la producción local de litio. "Este nuevo RIGI puede hacer que una empresa decida una inversión de US$ 20.000 o US$ 30.000 millones en favor de la Argentina", sostuvo.

Que diferencias tendrá con el actual esquema

Respecto a las diferencias entre el actual esquema de grandes inversiones y este nuevo que propone el Gobierno, Caputo mencionó que la tasa del impuesto a las ganancias para las empresas incluidas en el nuevo esquema será del 15%, en contraste con el 25% que contempla el RIGI actual. Además, describió un proceso de amortización acelerada, que permitirá deducir el 60% de la inversión en el primer año, el 20% en el segundo y 20% restante en el tercer año.

A esto se suman exenciones arancelarias ampliadas para la importación de todo insumo vinculado a la producción, no solo de bienes de capital como ocurre actualmente, donde existen "zonas grises" en la nomenclatura que generan conflictos interpretativos. Asimismo, el régimen contempla arancel cero a las exportaciones.

Para las provincias que adhieran, el proyecto establece que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos no podrá superar el 0,5%, y que las tasas municipales tampoco podrán aplicarse sobre las actividades alcanzadas.

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