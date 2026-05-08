“El súper RIGI es una bomba de humo”, cuestionaron en “QR!” tras el anuncio de Javier Milei

El anuncio del nuevo “Super RIGI” realizado por Javier Milei generó fuertes críticas en el programa "QR!", en el que analizaron el alcance del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso y advirtieron sobre sus posibles consecuencias fiscales y económicas.

Durante el ciclo de Canal E, el panelista y especialista en economía Guido Bambini calificó la iniciativa oficial como una “bomba de humo” para intentar recuperar la agenda política en medio de las tensiones que atraviesa el Gobierno.

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“Me parece relevante puntualizar el súper. Súper. Muy marketinero. Una bomba de humo del Presidente para querer retomar la agenda”, sostuvo Bambini durante el debate televisivo.

El economista cuestionó especialmente el costo fiscal que implicaría el nuevo esquema de beneficios impositivos para grandes inversiones vinculadas a sectores estratégicos como autos eléctricos, baterías de litio y refinamiento de cobre.

Qué incluye el nuevo “Super RIGI”

El nuevo régimen fue detallado por el ministro de Economía Luis Caputo, quien explicó que el proyecto buscará incentivar industrias vinculadas a la transición energética y actividades que actualmente no tienen gran desarrollo en el país.

Entre los principales beneficios previstos aparecen una reducción del impuesto a las ganancias del 25% al 15%, amortización acelerada de inversiones y exenciones arancelarias para importaciones de insumos y bienes vinculados a los proyectos.

Además, el esquema contempla arancel cero para exportaciones y limita la carga tributaria provincial y municipal para las jurisdicciones que adhieran al régimen.

Según Caputo, el objetivo es atraer inversiones que podrían alcanzar los 140 mil millones de dólares en los próximos años.

Las críticas en “QR!”

En el programa, Bambini puso el foco en el impacto que podría tener la reducción de impuestos sobre las cuentas públicas y cuestionó cómo el Estado sostendrá áreas sensibles en un contexto de caída de la recaudación.

“Cada régimen de promoción que incentiva este Gobierno implica cobrar cada vez menos impuestos”, afirmó.

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Y agregó: “Es difícil pensar de dónde van a salir los recursos para sostener salarios, hospitales públicos y distintas obligaciones del Estado”.

El panelista también advirtió sobre los beneficios otorgados a las grandes compañías, entre ellos la posibilidad de importar sin pagar aranceles y girar divisas al exterior.

“Las empresas tienen libre disponibilidad de divisas. Pueden girar dólares al exterior y no pagar derechos de importación”, señaló.

Los sectores apuntados por el Gobierno

El oficialismo busca impulsar especialmente proyectos ligados al cobre, el litio y la fabricación de autos eléctricos, sectores que considera estratégicos por el crecimiento de la demanda global vinculada a la electrificación y la inteligencia artificial.

Según explicó Caputo, el nuevo esquema apunta a industrias con márgenes reducidos que compiten con países que cuentan con ventajas impositivas e institucionales frente a la Argentina.

En el Gobierno sostienen que, aunque habrá una reducción de impuestos, el régimen permitirá recaudar sobre actividades que hoy prácticamente no existen en el país.

El debate por el costo fiscal

Sin embargo, en "QR!" remarcaron que el proyecto podría profundizar la discusión sobre el financiamiento estatal y el impacto de las exenciones tributarias en las provincias y municipios.

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El debate también giró en torno a la pérdida de ingresos por Ingresos Brutos y tasas municipales, ya que el nuevo régimen propone que las provincias adheridas no puedan aplicar una carga superior al 0,5%.

Mientras el Gobierno apuesta a mostrar el “Super RIGI” como una herramienta para atraer inversiones millonarias, en el programa advirtieron que el esquema abre nuevos interrogantes sobre la sustentabilidad fiscal y el futuro de la recaudación.

LB