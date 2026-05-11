Afirman que el super RIGI anunciado por el Gobierno “sería beneficioso para sectores que no desarrollan actividades en el país”

El contador, Sebastián Domínguez, pasó por Canal E y se refirió a que el anuncio de un posible “súper RIGI” por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, abrió un nuevo debate sobre incentivos fiscales, inversiones estratégicas y desarrollo de industrias vinculadas a la transición energética y la inteligencia artificial.

“Este súper RIGI sería beneficioso para sectores que actualmente no desarrollan actividades en el país”, señaló Sebastián Domínguez. Y agregó: “Como no desarrollan actividades en el país, les ofrecemos, digamos, reducciones tributarias que no van a implicar una baja de recaudación, porque hoy la actividad no se realiza”.

A dónde estaría orientado el súper RIGI

Según explicó, el nuevo régimen estaría orientado a captar inversiones vinculadas al refinamiento de cobre, baterías de litio, fabricación de autos eléctricos, uranio y centros de datos asociados al desarrollo de inteligencia artificial. “Sería vinculado al refinamiento de cobre, a baterías de litio, a la fabricación de autos eléctricos, a la instalación de data centers, cuestiones vinculadas con uranio”, detalló.

Sobre los centros de datos, Domínguez remarcó que el interés oficial está puesto especialmente en la Patagonia: “El objetivo del Gobierno sería captar que se instalen data centers, probablemente en la zona sur del país, que es más fría y eso hace incurrir en menores costos de enfriamiento de los equipos”.

Nuevos montos del súper RIGI

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema sería la reducción de los montos mínimos de inversión exigidos. En este contexto, explicó que el RIGI original exige proyectos desde USD 200 millones, mientras que el nuevo esquema apuntaría a inversiones menores. “El tema está que el RIGI tiene un mínimo de inversión de 200 millones de dólares y es muy probable que no se instalen para realizar estas actividades o no se presenten proyectos de tal valor”, sostuvo.

En ese sentido, el entrevistado recordó que el ministro mencionó montos más bajos: “Se llegó a comentar algo de 20 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares, es decir, cifras más bajas”. Además, destacó que el “super RIGI” incluiría ventajas fiscales superiores a las del régimen vigente.

“Este super RIGI tiene mejores beneficios que el RIGI porque ahí la alícuota en el RIGI es de la alícuota impuesta a las ganancias 25% fija, en este caso sería una alícuota del 15%”, explicó.