El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, analizó para Canal E el proceso de reestructuración que atraviesa el INTA y alertó sobre el impacto que tendrá el ajuste presupuestario, el retiro voluntario de trabajadores y la posible venta de tierras destinadas a investigación agropecuaria.

Javier Rodríguez sostuvo que, “la semana pasada tuvimos novedades en relación al INTA, por un lado, este avance en este proceso de desprendimiento de las ideas que hoy se están utilizando por parte del INTA para realizar distintos ensayos, módulos productivos y, por otro lado, esto de esta nueva edición de un retiro voluntario”.

Fuerte caída del financiamiento durante 2026 en el INTA

Asimismo, remarcó que desde el inicio de la gestión nacional “venimos viendo un proceso de desfinanciamiento muy fuerte de la institución” y detalló que, “el presupuesto en términos reales en el 2025 se redujo un 36% con respecto al 2023 y en este año 2026 estaríamos hablando en el orden del 46% de caída en términos reales”.

Según explicó Rodríguez, el recorte afecta directamente la capacidad operativa y científica del organismo. “Esto significa, por un lado, el achicamiento por supuesto de una parte de la planta de trabajadores y de investigadores, por otro lado, la caída de los salarios reales que se está abriendo en la institución”, afirmó.

La falta de presupuesto está afectando la investigación en el agro

También advirtió que la principal consecuencia del ajuste impacta sobre la investigación agropecuaria. “Esta reducción presupuestaria se ve principalmente en el financiamiento de proyectos de investigación, es decir que hoy hay menos recursos para llevar adelante las distintas investigaciones que han caracterizado al INTA”, señaló.

En ese sentido, el entrevistado destacó el rol estratégico del organismo para el desarrollo productivo. “Son uno de los pilares cuando hablamos de competitividad y del motor productivo que es el sector agropecuario y agroindustrial”, sostuvo.

Además, cuestionó que el debate actual dentro del INTA esté centrado exclusivamente en recortes. “Ya hay más de dos años casi medio de este gobierno nacional en el cual han sumido a la institución en un debate acerca de qué aspectos recortar, pero no en un debate acerca de qué nuevas investigaciones llevar adelante”, indicó.